Представлен универсал Mercedes C-класса, который выдает 801 лошадиную силу

Мощности «заряженного» универсала Mercedes-AMG C63 S для семейного автомобиля оказывается в избытке, но в ателье Wimmer так не считают — немцы как следует «прокачали» швабский «сарай», который в итоге оказался пусть всего и на 1 «лошадку», но все же мощнее нового купе Ferrari 812 Superfast.





Рабочий объем битурбо-«восьмерки» под капотом остался при стоковых 4 л, но в тюнинг-ателье перепрограммировали электронный блок, установили новые турбокомпрессоры, топливный насос и воздушные фильтры пониженного сопротивления, в результате чего отдача двигателя выросла до исполинских 801 лошадиной силы. Это почти на 300 сил больше, чем у серийной версии универсала. Крутящий момент составляет невероятные 900 Нм!





Из прочих доработок для Mercedes-AMG C63 S — выхлопная система из нержавеющей стали с управляемыми заслонками и спортивная пружинная подвеска KW. А «на десерт» — 20-дюймовые колесные диски BBS. Весь комплект усовершенствований оценен в 29 500 евро.





«Прокачанный» C63 S в исполнении Wimmer способен разогнаться до 320 км/ч. Кстати, на каждую лошадиную силу тут приходится всего 2,07 кг массы — по этому показателю универсал превосходит такие суперкары, как Lamborghini Gallardo Supperleggera (2,6 кг/л.с.), Chevrolet Corvette ZR1 (2,4 кг/л.с.), Porsche 911 GT3 RS (2,8 кг/л.с.) и даже Pagani Zonda F (2,3 кг/л.с.).