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Представлен универсал Mercedes C-класса, который выдает 801 лошадиную силу

07.06.2017 15:20 — Разное | Tut.by  
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Мощности «заряженного» универсала Mercedes-AMG C63 S для семейного автомобиля оказывается в избытке, но в ателье Wimmer так не считают — немцы как следует «прокачали» швабский «сарай», который в итоге оказался пусть всего и на 1 «лошадку», но все же мощнее нового купе Ferrari 812 Superfast.


Рабочий объем битурбо-«восьмерки» под капотом остался при стоковых 4 л, но в тюнинг-ателье перепрограммировали электронный блок, установили новые турбокомпрессоры, топливный насос и воздушные фильтры пониженного сопротивления, в результате чего отдача двигателя выросла до исполинских 801 лошадиной силы. Это почти на 300 сил больше, чем у серийной версии универсала. Крутящий момент составляет невероятные 900 Нм!


Из прочих доработок для Mercedes-AMG C63 S — выхлопная система из нержавеющей стали с управляемыми заслонками и спортивная пружинная подвеска KW. А «на десерт» — 20-дюймовые колесные диски BBS. Весь комплект усовершенствований оценен в 29 500 евро.


«Прокачанный» C63 S в исполнении Wimmer способен разогнаться до 320 км/ч. Кстати, на каждую лошадиную силу тут приходится всего 2,07 кг массы — по этому показателю универсал превосходит такие суперкары, как Lamborghini Gallardo Supperleggera (2,6 кг/л.с.), Chevrolet Corvette ZR1 (2,4 кг/л.с.), Porsche 911 GT3 RS (2,8 кг/л.с.) и даже Pagani Zonda F (2,3 кг/л.с.).

 
 
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Тюнинговое ателье Wimmer "прокачало" Mercedes- AMG C63 до 801 "лошадки" и 900 Нм крутящего момента. Эти показатели превышают характеристики Ferrari 812 Superfast.

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