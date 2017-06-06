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До 10 июня на трассе Р1 в Минском районе изменены условия дорожного движения

07.06.2017 15:15 — Разное | Tut.by  
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На трассе Р1 Минск — Дзержинск вблизи деревни Щомыслица Минского района изменят условия дорожного движения. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минской области.

Изменения вводятся в связи с проведением на территории торгового центра «Глобус-Парк» международной сельскохозяйственной выставки «БЕЛАГРО-2017».

— В период проведения мероприятия (до 10 июня) на автодороге Минск — Дзержинск в пределах Минского района разрешенная скорость движения автомобилей поэтапно снижена до 50 км/ч путем установки временных дорожных знаков. Одновременно с этим осуществляется контроль соблюдения требований этих знаков с использованием мобильных датчиков контроля скорости, — сказали в ГАИ.


Парковка транспортных средств посетителей выставки осуществляется на укрепленных обочинах трассы Р1, а также на площадках вблизи торгового центра. Подвоз посетителей выставки организован автобусами от станции метро «Малиновка» до автобусной остановки «Щомыслица», расположенной в 200 метрах от центральной площадки проводимого мероприятия.

С целью исключения ДТП и конфликтных ситуаций, ГАИ Минской области рекомендует водителям строго выполнять требования временных дорожных знаков, сигналы регулировщиков и быть дисциплинированными, корректными и взаимовежливыми.

 
Теги: Минск
 
 
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Изменения вводятся в связи с проведением на территории торгового центра "Глобус-Парк" международной сельскохозяйственной выставки "БЕЛАГРО-2017".

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