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На МКАД начнут работать недавно установленные камеры фиксации скорости

07.06.2017 15:24 — Разное | Tut.by  
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В мае на МКАД установили шесть новых стационарных датчиков контроля скорости. Они начнут работу с 00.00 часов 8 июня, об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минска.

Новые стационарные камеры скорости повесят в четырех местах, напомним места их расположения:

— 4-й км (между улицами Ваупшасова и Илимской), внутренняя сторона;

— 12-й км (между улицами Свислочской и Ташкентской), внутренняя и внешняя сторона;

— 29-й км (между улицами Слободской и Шаранговича), внутренняя и внешняя сторона;

— 36-й км (между улицами Притыцкого и Тимирязева), внутренняя сторона.

 
Теги: Минск
 
 
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