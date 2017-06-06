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На МКАД начнут работать недавно установленные камеры фиксации скорости
В мае на МКАД
Новые стационарные камеры скорости повесят в четырех местах, напомним места их расположения:
— 4-й км (между улицами Ваупшасова и Илимской), внутренняя сторона;
— 12-й км (между улицами Свислочской и Ташкентской), внутренняя и внешняя сторона;
— 29-й км (между улицами Слободской и Шаранговича), внутренняя и внешняя сторона;
— 36-й км (между улицами Притыцкого и Тимирязева), внутренняя сторона.
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Показываем места установки новых камер.
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