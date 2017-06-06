Задай вопрос о трудоустройстве. Прямая линия с Минтруда и соцзащиты

Напряженность на рынке труда снижается, отмечают в Минтруда. На одну вакансию приходится по 0,8 безработного. В некоторых регионах число нетрудоустроенных меньше, чем количество заявленных нанимателями вакансий. При этом вопросы трудоустройства по-прежнему остаются актуальными.



Фото: Владислав Ковалевский, TUT.BY

Куда обращаться тем, кто хочет устроиться на временные и оплачиваемые общественные работы? Каких специалистов больше всего не хватает сегодня рынке труда? Когда в Беларуси могут повысить пособие по безработице?

На вопросы читателей FINANCE.TUT.BY, связанные с трудоустройством, ответят специалисты Министерства труда и социальной защиты.

Свои вопросы присылайте на электронный адрес bobkov@tutby.com.

Вопросы принимаем до 15 июня включительно. Письма, присланные позже указанной даты, рассматриваться не будут. После 22 июня начнем публиковать ответы на нашем сайте.