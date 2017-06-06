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Задай вопрос о трудоустройстве. Прямая линия с Минтруда и соцзащиты
Напряженность на рынке труда снижается,
Куда обращаться тем, кто хочет устроиться на временные и оплачиваемые общественные работы? Каких специалистов больше всего не хватает сегодня рынке труда? Когда в Беларуси могут повысить пособие по безработице?
На вопросы читателей FINANCE.TUT.BY, связанные с трудоустройством, ответят специалисты Министерства труда и социальной защиты.
Свои вопросы присылайте на электронный адрес bobkov@tutby.com.
Вопросы принимаем до 15 июня включительно. Письма, присланные позже указанной даты, рассматриваться не будут. После 22 июня начнем публиковать ответы на нашем сайте.
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На вопросы читателей FINANCE.TUT.BY, связанные с трудоустройством, ответят специалисты Минтруда.
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