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Полина Гагарина возвращается с одноименным концертом в Минск

07.06.2017 15:32 — Разное | Tut.by  
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Российская поп-певица и композитор Полина Гагарина выступит на сцене Prime Hall 27 сентября. Певица представит в Минске шоу под автобиографичным названием «Полина».


По словам организаторов, предстоящий концерт обещает быть не похожим ни на один из предыдущих ни по форме, ни по содержанию. Помимо музыки, зрители станут свидетелями театрализованного действия со всеми атрибутами сценической постановки. Гостей концерта ожидает новая хореография, продуманные сюжетные линии, спецэффекты, новые песни и хиты.

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Совсем недавно в честь своего 30-летия Полина Гагарина представила новый сингл «Драмы больше нет», попав на первые строчки песенных чартов iTunes. Актриса продолжает радовать поклонников и совсем скоро представит новую программу «Полина» в Минске. Певица выступит на сцене Prime Hall 27 сентября, начало в 20.00.

Стоимость билетов: 65-140 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Певица представит в Минске шоу под автобиографичным названием "Полина".

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