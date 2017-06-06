В Беларуси запустили мировую технологию оплаты покупок смартфоном





Приорбанк первым запустил в стране бесконтактную технологию оплаты покупок смартфоном для владельцев карт Visa.

Теперь белорусы могут рассчитываться без банковского «пластика» в магазинах, кафе, ресторанах, кинотеатрах и других заведениях по всей стране, рассказали в пресс-службе банка.

Смартфон в платежное средство превратит технология HCE – Host Card Emulation. Для расчетов используется «цифровая карточка» – виртуальный дубликат стандартного «пластика». Создать ее можно бесплатно прямо в специальном приложении Prior Pay. Сделать это смогут как новые, так и действующие владельцы карт Visa, причем последним даже не нужно посещать отделение Приорбанка. Что интересно, схожее решение успешно реализовали ведущие банки мира.

Пластиковая карта для оплаты товаров и услуг больше не нужна. Чтобы рассчитаться за покупку, надо лишь коснуться смартфоном о платежный терминал с поддержкой Visa payWave (ее, кстати, сейчас используют бесконтактные карточки). Причем оптимальное расстояние между смартфоном и терминалом составляет 4 см. Информация о том, что платеж прошел, тотчас появится на экране телефона.

Оплата со смартфона происходит мгновенно – скорость транзакции гораздо выше, чем при расчетах пластиковой картой. Технология HCE также предоставляет больший уровень безопасности, поскольку перехватить данные практически невозможно. Платить телефоном при этом удобнее, чем доставать карту с кошелька или кармана.

Технологию поддерживают многие объекты торговли, общепита и развлечений по всей Беларуси. В ближайшие месяцы их число заметно возрастет с массовым переходом на современные платежные терминалы. В частности, Приорбанк рекомендует всем своевременно компаниям перейти на прием платежей посредством Visa payWave.

Решение пока работает только в смартфонах на операционной системе Android (версии 4.4 и выше), однако в будущем будет доступно и на других платформах. Для бесконтактной оплаты телефон должен обладать NFC-модулем. Для обмена данными также необходимо интернет-соединение (расход трафика при этом минимальный).

«С запуском технологии HCE мы делаем первый шаг к отказу от физического пластика. В будущем смартфон или другое мобильное устройство станут основным инструментом платежей, – отметил зампредседателя правления Приорбанка Сергей Шишов. – Беларусь входит в число стран, где доступны инновационные технологии в сфере финансов. Представленное решение – одно из новейших в области бесконтактных мобильных платежей, причем его используют ведущие банки мира».

Директор по инновациям Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Андрей Щербина в свою очередь отметил, что проект по запуску технологии HCE в Приорбанке стал следующей ступенью в развитии бесконтактных платежей. «Беларусь находится впереди по инновациям в платежах. Облачные технологии позволяют использовать мобильный телефон как платежный инструмент, увеличить объемы электронных платежей и обеспечить выход мобильной коммерции на новый уровень. Мы видим, что объемы бесконтактных расчетов во всем мире стабильно растут. Поэтому мы уверены, что технологию оценят клиенты Приорбанка, и уже в ближайшее время мы зафиксируем рост и на белорусском рынке», – считает он.

Приорбанк выступает лидером на рынке по эмиссии платежных карточек и безналичным расчетам. На безналичные расчеты сейчас приходится 45,4% операций по банковским карточкам. Для сравнения, в 2015 году эта доля в банке составляла 39%.