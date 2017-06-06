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Трамп выбрал нового главу ФБР

07.06.2017 15:19 — Разное | Ежедневник  
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Трамп выбрал нового главу ФБР

Президент США в своем Twitter сообщил, что выбрал нового главу ФБР. Трамп намерен номинировать на эту позицию Критофера Врея, который работал помощником генпрокурора США во времена администрации Джорджа Буша.

«Я назначу новым директором ФБР Кристофера Врея, безупречного профессионала. Подробности скоро!», - написал Дональд Трамп в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми 10 мая. В Минюсте увольнение объяснили действиями Коми во время расследования против Клинтон в 2016 году.

Кристоферу Врею 50 лет. Он выпускник юридического факультета Йельского университета. После выпуска в 1992 году работал помощником судьи Луттига в Апелляционном суде США четвертого округа. В 1993 году начал работать адвокатом в Атланте (штат Джорджия). В 2001 году стал заместителем генерального прокурора. В 2005 году президентом Джорджем Бушем был назначен помощником генпрокурора в уголовном суде.

Занимал эту позицию до 2005 года, затем вернулся к частной практике. Специализировался на внутренних корпоративных расследованиях, пишет РБК.

 
 
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Президент США в своем Twitter сообщил, что выбрал нового главу ФБР. Трамп намерен номинировать на эту позицию Критофера Врея, который работал помощником генпрокурора...

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