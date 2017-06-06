В Беларуси пособие по безработице меньше украинского в 3 раза, а литовского - в 15 раз

Средний размер пособия на одного безработного в апреле в Беларуси составил

26,4 рубля (минус 1,2 рубля к марту). Этот показатель составляет 14,3% от бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пособие по безработице белорусов отличается от выплат в других странах, а также как оно разнится по регионам Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Больше всего пособие по безработице в апреле было в Гомельской области — 30,3 рубля, а меньше всего — в Минске (23,4 рубля).









В ближайшее время безработным не стоит ждать увеличения пособия. Об этом на отчетном заседании в парламенте заявила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Министр напомнила, что сейчас в Беларуси обсуждается так называемая страховка от безработицы, которая позволит увеличить размер пособий. До 100% БПМ для тех, кто попал под сокращение или оказался на бирже труда после ликвидации его организации, до 50% БПМ для тех, кто лишился работы по другим уважительным причинам. Сейчас новый документ проходит согласование. Ожидать его принятия в ближайшее время не стоит.

Пособие по безработице белорусов отличается от выплат в других странах. Так, в России минимальное пособие официальным нетрудоустроенным составляет 28 рублей, максимальное — около 160 рублей (все суммы приведены в тексте в белорусских рублях по курсу Нацбанка на 7 июня).

В Литве среднее пособие составляет 413 рублей. Выплаты получают около 44 тысяч нетрудоустроенных.

В Украине с 1 апреля этого года минимальный размер помощи по безработице для застрахованных лиц повысили до 91 рубля.

В Польше безработные получают от 260 рублей до почти 500 рублей.