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В Бресте частично перекроют улицу Янки Купалы

07.06.2017 15:43 — Разное | Tut.by  
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10-11 июня перекроют правую сторону улицы Янки Купалы на участке от железнодорожного переезда до Партизанского проспекта.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ограничения будут действовать с 8.00 10 июня до 24.00 11 июня. На это время изменятся маршруты движения городского транспорта.

Троллейбусы:

— маршрут № 4 с о.п. «Орджоникидзе» будет следовать по ул. Московская — Партизанский проспект — Я. Купалы и далее по маршруту. В обратном направлении без изменений;

— маршрут № 5 с о.п. «Цветотрон» будет следовать по ул. 28 Июля — Московская и далее по маршруту. В обратном направлении без изменений.

Автобусы:

— маршрут № 16 с о.п. «Газоаппарат» будет следовать по ул. Пионерская — Московская — Партизанский проспект. В обратном направлении без изменений;

— маршрут № 28 с о.п. «Автобусный парк» будет следовать по ул. Я. Купалы — Пионерская — Московская — Проспект Республики. В обратном направлении без изменений;

— маршрут № 32 с о.п. «Газоаппарат» будет следовать по ул. Пионерская — Московская — Партизанский проспект — Орловская. В обратном направлении без изменений;

— маршрут № 35 с о.п. «Санта Бремор» будет следовать по ул. Пионерская — Московская — Проспект Республики. В обратном направлении без изменений;

— маршрут № 39 с о.п. «Калиновая» будет следовать по ул. Пионерская — Московская — ЦГБ. В обратном направлении без изменений.

Маршруты экспрессного сообщения:

— маршрут № 5 с о.п. «Брест Западный» будет следовать по ул. Пионерская — Московская — Советской Конституции — Партизанский проспект — Московская. В обратном направлении без изменений;

— маршрут № 7 с д. Черни будет следовать по ул. Московская — Советской Конституции — Партизанский проспект — Проспект Республики. В обратном направлении без изменений;

— маршрут № 12 с ул. Адамковской будет следовать по ул. 28 Июля — Московская — Советской Конституции — Партизанский проспект — Орловская. В обратном направлении без изменений;

— маршрут № 20 с о.п. «Тюхиничи» будет следовать по ул. Пионерская — Московская — Советской Конституции — Ленинградская. В обратном направлении без изменений.

 
Теги: Брест
 
 
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Опубликована новая схема движения городского транспорта.

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