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Порносайт стал спонсором футбольной команды

07.06.2017 16:06 — Разное | Tut.by  
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Порносайт RedTube стал генеральным спонсором футбольного клуба «Вашингтон Сквер» из города Бруклин (штат Массачусетс, США). Об этом сообщается в Twitter команды.

«Это только начало. Лучшая поддержка в мире от RedTube и наших верных болельщиков», — говорится в заявлении.

Название сайта будет размещено на игровых майках футболистов. Финансовые подробности сотрудничества не уточняются.

«Вашингтон Сквер» — полупрофессиональный клуб, выступает в одной из региональных лиг США.

 
 
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Порносайт RedTube стал генеральным спонсором футбольного клуба "Вашингтон Сквер" из города Бруклин (штат Массачусетс, США). Об этом сообщается в Twitter команды.

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