Порносайт стал спонсором футбольной команды

Порносайт RedTube стал генеральным спонсором футбольного клуба «Вашингтон Сквер» из города Бруклин (штат Массачусетс, США). Об этом сообщается в Twitter команды.

«Это только начало. Лучшая поддержка в мире от RedTube и наших верных болельщиков», — говорится в заявлении.

Название сайта будет размещено на игровых майках футболистов. Финансовые подробности сотрудничества не уточняются.

«Вашингтон Сквер» — полупрофессиональный клуб, выступает в одной из региональных лиг США.