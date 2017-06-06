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Порносайт стал спонсором футбольной команды
Порносайт RedTube стал генеральным спонсором футбольного клуба «Вашингтон Сквер» из города Бруклин (штат Массачусетс, США). Об этом сообщается в Twitter команды.
«Это только начало. Лучшая поддержка в мире от RedTube и наших верных болельщиков», — говорится в заявлении.
Название сайта будет размещено на игровых майках футболистов. Финансовые подробности сотрудничества не уточняются.
«Вашингтон Сквер» — полупрофессиональный клуб, выступает в одной из региональных лиг США.
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Порносайт RedTube стал генеральным спонсором футбольного клуба "Вашингтон Сквер" из города Бруклин (штат Массачусетс, США). Об этом сообщается в Twitter команды.
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