Бобруйчанин заключен под стражу по подозрению в изнасиловании дочери

Инцидент произошел на прошедшей неделе. Уголовное дело против бобруйчанина 1977 года рождения возбуждено 1 июня. Мужчина подозревается в изнасиловании собственной дочери 2001 года рождения.

"В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе в отношении обвиняемого: психолого-психиатрическая и сексологическая. С девочкой в настоящий момент работают психологи. В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила Соленюк.

Подробности произошедшего следователи не раскрывают. Представитель УСК также сказала, что обычно информация по подобным делам не раскрывается до суда.

Напомним, это уже второе уголовное дело об изнасиловании малолетней за неделю. Ранее стало известно об изнасиловании восьмилетней девочки на Витебщине .

Комментарий официального представителя УСК по Могилевской области Оксаны Соленюк слушайте на радио Sputnik Беларусь.