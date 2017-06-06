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Нацбанк обязал кредитно-финансовые учреждения увеличить обязательные резервы в валюте

07.06.2017 16:15 — Разное | Ежедневник  
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Нацбанк обязал кредитно-финансовые учреждения увеличить обязательные резервы в валюте

С целью дальнейшей дедолларизации экономики Национальный Банк Беларуси принял решение увеличить с 11 до 15 процентов норматив отчислений в фонд обязательных валютных резервов.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, решение принято с целью дальнейшей реализации политики по дедолларизации белорусской экономики.

Так в результате реализации предыдущих мер  уровень долларизации национальной экономики заметно снизился. В мае 2017 года доля валютных вкладов в общей структуре депозитов уменьшилась до 69,3%, хотя в мае 2016 года составляла 75%.

"С целью усиления данной положительной тенденции Правление Национального банка Республики Беларусь приняло решение о повышении с 1 июля 2017 г. норматива отчислений банков и небанковских кредитно-финансовых организаций в фонд обязательных резервов от привлеченных средств в иностранной валюте с 11 до 15 процентов", - заявил Нацбанк.

Принятое решение сделает менее привлекательными валютные вклады и будет побуждать людей хранить свои сбережения в белорусских рублях.

 
 
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С целью дальнейшей дедолларизации экономики Национальный Банк Беларуси принял решение увеличить с 11 до 15 процентов норматив отчислений в фонд обязательных...

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