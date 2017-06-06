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В Беларусь на выходные: по следам викингов

07.06.2017 16:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Самое большое путешествие занимает до 7 дней. За это время можно увидеть практически всю Беларусь. При этом в ходе одной экскурсии туристам удается побывать в разных веках и эпохах – от каменного века до современности.

В Беларуси сегодня можно повторить знаменитый путь «из варяг в греки», который одним из первых прошел апостол Андрей Первозванный. Причем отправиться в такое путешествие можно не только в туристическом автобусе или на своем автомобиле, но и по воде, пройти и на лодке, и на байдарке, и даже как легендарные викинги – на драккаре.

В Беларусь на выходные: по следам викингов
Почувствовать себя варягом может каждый

"Есть версия, что основной путь проходил по территории России, на Смоленщине, но доказано, что там был более поздний маршрут. Клады и археологические находки VIII – X веков свидетельствуют, что путь древних викингов шел по нашим территориям: от Орши, через Витебск к истоку реки Ловать, которая расположена в Городокском районе."

Почувствовать себя викингом можно в самых разных местах Беларуси. Ребята из реконструкторского клуба в Березовке на Гродненщине воссоздали драккар «Ятвяг». Длина ладьи составляет 14 метров, она может перевозить до 20 человек. Судно сделано по аналогии с оригиналом X века. В этом году «Ятвяг» поплывет из Гродно в Балтийское море. Это будет передвижное шоу из жизни древних викингов.

После завершения экспедиции драккар займет свое традиционное место в Березовке, в центре раннесредневекового туризма. Здесь экскурсанты смогут сами попробовать пройти часть пути «из варяг в греки» по Неману, а также побывать в воссозданном городище викингов.

В агроусадьбе «На заречной улице» в Кобринском районе на Брестчине есть собственный драккар, который совершает познавательные экспедиции «из жизни викингов».

В Беларусь на выходные: по следам викингов
Прогулка на драккаре по реке Мухавец
На Браславщине есть туристический маршрут «Вдоль Западной Двины путем «из варяг в греки», в котором туристам показывают городище викингов у деревни Масковичи.

Недавно в парке истории «Сула» неподалеку от Минска состоялся спуск на воду драккара «Полярная звезда».

Сравнить уклад викингов и древних славян можно в Бресте, где на территории легендарной крепости есть уникальный объект: славянское поселение ХI–XIII веков. Подробнее в нашем материале о путешествиях по Беларуси.

В Беларусь на выходные: по следам викингов
На борту драккара ждет гостей суровый варяжский капитан

Сердэчна запрашаем у Беларусь!

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Почти все туры по Беларуси – автобусные, но маршрут можно составить самостоятельно и передвигаться на собственном автомобиле.

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