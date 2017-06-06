В Беларусь на выходные: по следам викингов

Самое большое путешествие занимает до 7 дней. За это время можно увидеть практически всю Беларусь. При этом в ходе одной экскурсии туристам удается побывать в разных веках и эпохах – от каменного века до современности.

В Беларуси сегодня можно повторить знаменитый путь «из варяг в греки», который одним из первых прошел апостол Андрей Первозванный. Причем отправиться в такое путешествие можно не только в туристическом автобусе или на своем автомобиле, но и по воде, пройти и на лодке, и на байдарке, и даже как легендарные викинги – на драккаре.



Почувствовать себя варягом может каждый

"Есть версия, что основной путь проходил по территории России, на Смоленщине, но доказано, что там был более поздний маршрут. Клады и археологические находки VIII – X веков свидетельствуют, что путь древних викингов шел по нашим территориям: от Орши, через Витебск к истоку реки Ловать, которая расположена в Городокском районе."

Почувствовать себя викингом можно в самых разных местах Беларуси. Ребята из реконструкторского клуба в Березовке на Гродненщине воссоздали драккар «Ятвяг». Длина ладьи составляет 14 метров, она может перевозить до 20 человек. Судно сделано по аналогии с оригиналом X века. В этом году «Ятвяг» поплывет из Гродно в Балтийское море. Это будет передвижное шоу из жизни древних викингов.

После завершения экспедиции драккар займет свое традиционное место в Березовке, в центре раннесредневекового туризма. Здесь экскурсанты смогут сами попробовать пройти часть пути «из варяг в греки» по Неману, а также побывать в воссозданном городище викингов.

В агроусадьбе «На заречной улице» в Кобринском районе на Брестчине есть собственный драккар, который совершает познавательные экспедиции «из жизни викингов».



Прогулка на драккаре по реке Мухавец

На Браславщине есть туристический маршрут «Вдоль Западной Двины путем «из варяг в греки», в котором туристам показывают городище викингов у деревни Масковичи.

Недавно в парке истории «Сула» неподалеку от Минска состоялся спуск на воду драккара «Полярная звезда».

Сравнить уклад викингов и древних славян можно в Бресте, где на территории легендарной крепости есть уникальный объект: славянское поселение ХI–XIII веков. Подробнее в нашем материале о путешествиях по Беларуси .



На борту драккара ждет гостей суровый варяжский капитан

Сердэчна запрашаем у Беларусь!