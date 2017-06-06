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Страховым организациям Беларуси закроют расчеты в валюте

07.06.2017 16:43 — Разное | Ежедневник  
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Страховым организациям Беларуси закроют расчеты в валюте

С целью ограничения использования валюты на территории Беларуси Нацбанк принял решение больше не выдавать страховым организациям разрешения на прием от клиентов валюты.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, прекращается выдача новых и продление действующих индивидуальных разрешений страховым компаниям на расчеты в иностранной валюте по договорам страхования физических лиц, предусматривающим страхование жизни, в том числе страхование дополнительной пенсии.

При этом ранее выданные разрешения будут действительны до окончания срока их действия.

Как сообщалось, Национальный банк ранее прекратил выдачу новых и продление действующих разрешений на использование иностранной валюты при оказании физическим лицам услуг по перевозке авиатранспортом и медицинских услуг.

Данные решения направлены также на минимизацию секторального регулирования отдельных видов деятельности для обеспечения равных условий конкуренции.

Национальный банк совместно с правительством продолжат реализацию пакетных мер по дедолларизации экономики параллельно с дальнейшей либерализацией валютного рынка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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