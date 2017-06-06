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"Белагро-2017": уха, техника и контактный зоопарк

07.06.2017 17:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Профессионалы агрокомплекса и белорусы собрались на выставке "Белагро". Пока специалисты рассматривали представленные племенными хозяйствами породы животных и технику, прочие посетители просто получали удовольствие – можно было присесть у одной из множества палаток и заказать, например, ухи.

Родители привели детей на выставку как в контактный зоопарк: здесь можно погладить пони или даже самостоятельно словить карпа в импровизированном озере. Больше всего юным посетителям нравились утята и цыплята.

Выставка племенных животных, которая обычными посетителями воспринимается как самая милая часть "Белагро", представлена научно-практическим центром НАН Беларуси по животноводству и ГО "Белплемживобъединение".

"А как их успокоить, если взбунтуются?" – задавали вопрос посетители у загона с коровами. На это специалисты успокаивали людей, что животные исключительно спокойные.

Научно-практические центры НАН по механизации сельского хозяйства, земледелию, картофелеводству и плодо- и овощеводству традиционно представили на выставке свои разработки.

На "Белагро" можно попробовать и козий сыр, и свежее молоко, и шашлык. Выставка, развернувшаяся под Минском, отчасти напоминает традиционный выходной день в парке культуры и отдыха, только вместо аттракционов здесь – трактора и другая сельхозтехника.

 
 
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Очередная выставка "Белагро" открылась с традиционным размахом в агрогородке Щомыслица. Смотрите на видео Sputnik, как проходит уже 27-е по счету международное...

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