Специально к Форуму регионов Союзного государства издан сборник

Издание подготовлено российским посольством при поддержке и участии руководителей регионов России и Беларуси.



© Sputnik/ Александр Кривошеев Обозреватель: какие интеграционные проекты предложат Россия и Беларусь

Первый секретарь Посольства России Андрей Грешников рассказал, что проект реализуется дипмиссией на протяжении десяти лет, а материалы нынешнего сборника адресованы всем, кто занимается вопросами союзной интеграции.

По мнению доцента Института журналистики БГУ Бориса Залесского материалы, которые публикуются в рамках проекта, позволяют противостоять фейковым новостям. За все годы реализации проекта Союзного государства вопросы регионального сотрудничества ни разу, ни стали объектом информационной провокации.

Книга стала уже девятой в серии информационно-интеграционных проектов и, по словам, заместителя директора холдинга "СБ. Беларусь Сегодня" Михаила Вальковского отражает самые актуальные аспекты регионального сотрудничества.