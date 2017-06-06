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Специально к Форуму регионов Союзного государства издан сборник

07.06.2017 17:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Издание подготовлено российским посольством при поддержке и участии руководителей регионов России и Беларуси.

Специально к Форуму регионов Союзного государства издан сборник
© Sputnik/ Александр Кривошеев
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Первый секретарь Посольства России Андрей Грешников рассказал, что проект реализуется дипмиссией на протяжении десяти лет, а материалы нынешнего сборника адресованы всем, кто занимается вопросами союзной интеграции.

По мнению доцента Института журналистики БГУ Бориса Залесского материалы, которые публикуются в рамках проекта, позволяют противостоять фейковым новостям. За все годы реализации проекта Союзного государства вопросы регионального сотрудничества ни разу, ни стали объектом информационной провокации.

Книга стала уже девятой в серии информационно-интеграционных проектов и, по словам, заместителя директора холдинга "СБ. Беларусь Сегодня" Михаила Вальковского отражает самые актуальные аспекты регионального сотрудничества.

 
 
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Посольство РФ в Беларуси при поддержке МИД РБ, а также НАН и Национального Центра правовой информации республики издало сборник информационно-интеграционного...

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