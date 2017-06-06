В Калинковичах мужчина погиб, разбирая мину

Все случилось во вторник, 6 июня. Утром 48-летний житель Калинковичей пришел в гости к своему брату, который проживает в частном доме. Брат уехал на дачу, мужчина остался у него дома. Примерно в половине десятого вечера сосед из дома напротив услышал сильный хлопок. Он выбежал на улицу, почувствовал запах дыма и побежал во двор к соседям.



© Sputnik / Виктор Толочко Эхо войны: житель Калинковичей подорвался на мине

"Во дворе он обнаружил лежащего без признаков жизни мужчину. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа при осмотре места происшествия обнаружила и изъяла ряд предметов. В том числе бензиновую горелку, сантехнический ключ, а также металлические фрагменты, предположительно, от мины времен Великой Отечественной войны", — рассказала Кривоногова.

Назначены судебно-медицинская и криминалистическая экспертизы. Следователи опрашивают родственников и знакомых погибшего. Устанавливают, каким образом на территории частного домовладения оказался взрывоопасный предмет. По некоторым данным, погибший увлекался историей Великой Отечественной войны, а также боевыми действиями того времени на территории родного района. Не исключается также, что мужчина практиковал поиск оставшегося оружия.

Представители УСК по Гомельской области и УВД Гомельского облисполкома напоминают гражданам, что любые действия со снарядами и оружием не только опасны для жизни, но еще и незаконны. В случае обнаружения снарядов и вооружения и утаивания их от правоохранительных органов, граждан ждет уголовная ответственность. При добровольной же сдаче они от ответственности освобождаются.

Комментарий официального представителя УСК по Гомельской области Марии Кривоноговой слушайте на радио Sputnik Беларусь.