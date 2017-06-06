«В бизнесе так много бреда»: почему лидеры Кремниевой долины увлеклись философией

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Они считают, что это помогает снизить уровень стресса и сохранять здравый смысл.

Кремниевая долина — ультраконкурентная среда, в которой развиваются самые захватывающие технологические достижения нашей современной жизни, пишет Bigthink. Понятно , что ее руководители находятся под постоянным давлением, стараясь придумать что-то новое, чтобы захватить или изменить рынки. Чтобы уменьшить стресс и сохранять здравый смысл, они обращались к психоделике, занимались стимулированием мозга ноотропами и регулировали сон. Хотите знать, какова их новая фишка? Философия.

Некоторые в Кремниевой долине преподают «практическую философию», которую можно использовать в бизнесе и повседневной жизни. Эндрю Таггарт — один из основоположников этого движения — предлагает философские консультации технологическим лидерам и всем, кто в этом нуждается. Консультации сосредоточены на использовании разума и логики для разоблачения иллюзий о жизни или работе. Вы можете попробовать философские консультации самостоятельно, если хотите, так как Таггарт предлагает общение в Skype.

Таггарт выступает против того, что он называет «проблематизацией мира»: идеи о том, что все препятствия, с которыми мы сталкиваемся в жизни, от чрезмерного употребления кофе до смерти, — это проблемы, требующие поиска решений. Он считает, что этот подход может затруднить истинное понимание человеческой жизни. В интервью Quartz он говорит, что вместо того, чтобы спрашивать «Как я могу быть более успешным?», важнее спросить: «Зачем быть успешным?»

С практической стороны Таггерт полагает, что философия может помочь в определении того, что должен выстроить стартап, а в более общем плане он выступает за использование философских навыков критического анализа для разоблачения всякой «ерунды».

«Философы появляются на сцене в тот момент, когда эту ерунду больше нельзя терпеть, — говорит Таггарт Quartz. — Мы разъясняем эту чушь и останавливаем ее. И сегодня в бизнесе так много бреда».

С другой стороны, он считает, что главная цель философии — вовсе не останавливать чепуху. В большей степени он предостерегает от опасностей «тотальной работы» — всепоглощающей одержимости производительностью, стремления тратить большую часть времени на работу, а не на созерцание.

«При тотальной работе у вас постоянно рабочее время. Вы всегда опаздываете, всегда спешите, пытаетесь справиться с дедлайнами. Философия возникает, когда рабочее время пропадает. Она стремится напомнить нам о присутствии вечности», — говорит Таггарт в своем блоге.

Фактически он считает, что приверженность «тотальной работе» позволяет рынку контролировать слишком много аспектов нашей жизни. Он цитирует основателя стартапа, который «недвусмысленно заявил, что все человеческие отношения по сути деловые». Таггерт считает, что философия может открыть для людей с таким типом мышления менее эгоистичный взгляд, который позволяет внести убеждения и баланс в жизнь людей.

Впрочем, философия и раньше присутствовала в Кремниевой долине. Еще один философ, который нашел общий язык с технологической публикой, — Райан Холидей, сторонник стоицизма, древнегреческой мыслительной школы, которая проповедует ограничение негативных эмоций и самоконтроль, чтобы найти истинную цель своей жизни.

Питер Тиль, легендарный венчурный капиталист, стоящий за такими крупнейшими успехами Кремниевой долины, как PayPal и Facebook, — в университете изучал философию. Он описал, как философия помогла ему научиться «думать самостоятельно»:

«Традиция не может быть коротким путем к истине. В Кремниевой долине царит традиционное мышление… Будущее — вот на чем они сконцентрированы, и люди не уверены в нем, имея лишь несколько ориентиров. Они ищут ответы, слушая кого-то другого, не разбираясь и не выясняя. Вопрос о самостоятельном мышлении и нарушении традиций очень важен в Кремниевой долине и других местах».

Другие философы-руководители из Кремниевой долины:

Стюарт Баттерфилд, генеральный директор компании Slack, который имеет два диплома по философии.

Пол Грэм, соучредитель Y Combinator, пионер в финансировании и развитии стартапов, также получил философское образование.

У Рида Хоффмана, основателя LinkedIn, есть степень магистра философии Оксфорда.

Карли Фиорина, бывший генеральный директор Hewlett-Packard и недавний кандидат в президенты — выпускница философского факультета (и факультета средневековой истории) Стэнфорда.

Основатель Facebook Марк Цукерберг также, кажется, читает философские тексты и ранее рекомендовал «Структуру научных революций» философа науки Томаса Куна миллионам своих подписчиков.