Илон Маск назвал срок, когда роботы превзойдут людей во всем

Производительность компьютеров обгонит возможности человеческого мозга к 2030 году, считает Илон Маск. На твит предпринимателя обратило внимание издание New York Post .



Фото: The Verge

В начале месяца исследователи из Оксфордского и Йельского университетов опросили 352 специалиста в области искусственного интеллекта. Всем им задали один вопрос: как скоро искусственный интеллект превзойдет людей во всех задачах?

По результатам опроса, искусственный интеллект превзойдет возможности человека в переводе языков к 2024 году, написанию эссе по окончании средней школы — к 2026-му, полностью заменит водителей грузовиков — к 2027-му. Профессии продавцов розничных магазинов исчезнут в 2031 году, писатели, специализирующиеся на беллетристике, — к 2049-му. Хирурги станут ненужными к 2053 году.

Издание New Scientist подытожило : «Искусственный интеллект сможет победить нас во всем к 2060 году».

Илон Маск в своем твиттере прокомментировал эту мысль. «Вероятно, ближе к 2030−2040 годам, мне кажется. 2060 — это линейная экстраполяция, а прогресс развивается экспоненциально».

Вообще у Илона Маска большие планы на будущее. Он надеется основать человеческое поселение на Марсе в 2030-х годах и пока укладывается в свой план.