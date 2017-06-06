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Илон Маск назвал срок, когда роботы превзойдут людей во всем

07.06.2017 17:22 — Разное | Tut.by  
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Производительность компьютеров обгонит возможности человеческого мозга к 2030 году, считает Илон Маск. На твит предпринимателя обратило внимание издание New York Post.


Фото: The Verge

В начале месяца исследователи из Оксфордского и Йельского университетов опросили 352 специалиста в области искусственного интеллекта. Всем им задали один вопрос: как скоро искусственный интеллект превзойдет людей во всех задачах?

По результатам опроса, искусственный интеллект превзойдет возможности человека в переводе языков к 2024 году, написанию эссе по окончании средней школы — к 2026-му, полностью заменит водителей грузовиков — к 2027-му. Профессии продавцов розничных магазинов исчезнут в 2031 году, писатели, специализирующиеся на беллетристике, — к 2049-му. Хирурги станут ненужными к 2053 году.

Издание New Scientist подытожило: «Искусственный интеллект сможет победить нас во всем к 2060 году».

Илон Маск в своем твиттере прокомментировал эту мысль. «Вероятно, ближе к 2030−2040 годам, мне кажется. 2060 — это линейная экстраполяция, а прогресс развивается экспоненциально».

Вообще у Илона Маска большие планы на будущее. Он надеется основать человеческое поселение на Марсе в 2030-х годах и пока укладывается в свой план.

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Производительность компьютеров обгонит возможности человеческого мозга к 2030 года, считает предприниматель.

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