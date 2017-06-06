|
Илон Маск назвал срок, когда роботы превзойдут людей во всем
Производительность компьютеров обгонит возможности человеческого мозга к 2030 году, считает Илон Маск. На
В начале месяца исследователи из Оксфордского и Йельского университетов
По результатам опроса, искусственный интеллект превзойдет возможности человека в переводе языков к 2024 году, написанию эссе по окончании средней школы — к 2026-му, полностью заменит водителей грузовиков — к 2027-му. Профессии продавцов розничных магазинов исчезнут в 2031 году, писатели, специализирующиеся на беллетристике, — к 2049-му. Хирурги станут ненужными к 2053 году.
Издание New Scientist
Илон Маск в своем твиттере прокомментировал эту мысль. «Вероятно, ближе к 2030−2040 годам, мне кажется. 2060 — это линейная экстраполяция, а прогресс развивается экспоненциально».
Вообще у Илона Маска большие планы на будущее. Он
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производительность компьютеров обгонит возможности человеческого мозга к 2030 года, считает предприниматель.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии