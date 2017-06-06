МАРТ накажет интернет-магазин, выдавший китайский мини-трактор за немецкий





МАРТом при рассмотрении обращения гражданина о приобретении мини-трактора были установлены нарушения Закона «О защите прав потребителей» и правил продажи товаров при осуществлении розничной торговли по образцам.

Как сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли, из информации, содержащейся в обращении гражданина, товар был приобретен потребителем у индивидуального предпринимателя Бодилова А. Ю. (далее – продавец) в интернет-магазине. При этом потребителю не была доведена обязательная информация о наименовании (фирменном наименовании), месте нахождения изготовителя; наименовании и месте нахождения импортера; наименовании ремонтной организации, уполномоченной изготовителем (продавцом, поставщиком, представителем) на устранение недостатков товара и (или) его техническое обслуживание.

При изучении информации, содержащейся в гарантийном талоне, установлен факт доведения потребителю недостоверной информации о гарантийном сроке: в гарантийном талоне заявлен гарантийный срок – 12 месяцев и 12 месяцев – бесплатного сервисного обслуживания. Вместе с тем, согласно договору поставки товара, поставщиком товара был заявлен гарантийный срок 24 месяца с момента поставки. Также о такой продолжительности гарантийного срока была размещена информация и на интернет-сайте поставщика товара.

Также на интернет-сайте поставщика размещалась информация о производителе: «Германия (SHTENLI™ GMBH Germany)» без указания места происхождения товара. При этом в ТТН на отгрузку товара продавцу и спецификации к договору поставки было указано местонахождение производителя – Китай, без указания наименования и полного местонахождения.

Как сообщил МАРТ, потребитель неоднократно в устной и в письменной форме заявлял требование о представлении ему полной и достоверной информации о товаре. Однако продавцом информация не была представлена. В связи с этим потребителем было предъявлено требование продавцу товара о расторжении договора купли-продажи, которое не было исполнено в установленные законом сроки.

По результатам рассмотрения обращения гражданина Министерством антимонопольного регулирования и торговли были вынесены предписания о прекращении нарушений прав потребителей поставщику и продавцу товара. В настоящее время предписания исполнены.

МАРТ также проведет проверку интернет-магазина.