Президент Беларуси отправляется с официальным визитом в Казахстан





Президент Беларуси Александр Лукашенко 8-9 июня совершит рабочий визит в Казахстан, где примет участие в заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

В своем выступлении на саммите глава государства озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации, в том числе ее экономического измерения. Беларусь в качестве наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества принимает активное участие в широком круге мероприятий по всем основным измерениям: политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному, сообщила пресс-служба президента

Александр Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО - 2017» в Астане, где представлен и белорусский павильон. Официально свое участие в выставке подтвердили более 110 стран и около 20 международных организаций.

Кроме того, запланирована двусторонняя встреча президента Беларуси с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главы государств обсудят повестку дня белорусско-казахстанских отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.