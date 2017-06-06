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Федерация хоккея определила лучшего игрока страны в прошедшем сезоне

07.06.2017 18:33 — Разное | Tut.by  
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Исполком Федерации хоккея Беларуси назвал защитника минского «Динамо» и сборной Беларуси Евгения Лисовца лучшим игроком страны в завершившемся сезоне.


Фото: Дарья Бурякина

В прошедшем сезоне Лисовец провел 65 матчей за «Динамо», набрав 20 (8+12) очков при показателе полезности «+4». На чемпионате мира по хоккею 22-летний защитник забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу, во второй раз подряд войдя в тройку лучших игроков сборной по версии тренерского штаба.

Лучшим тренером был назван наставник «Немана» Сергей Пушков. Лучшим вратарем чемпионата Беларуси — Виталий Трус («Неман»), защитником — Сергей Дорофеев («Неман»), нападающим — Павел Боярчук («Неман»), лучшим молодым игроком — Андрей Белевич («Юность»), судьей — Владимир Наливайко.

 
 
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Исполком Федерации хоккея Беларуси назвал защитника минского "Динамо" и сборной Беларуси Евгения Лисовца лучшим игроком страны в завершившемся сезоне.

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