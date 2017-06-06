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В чемпионате Беларуси по хоккею сократят количество легионеров и уменьшат зарплаты

07.06.2017 18:41 — Разное | Tut.by  
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Со следующего сезона в чемпионате Беларуси по хоккею смогут играть не более пяти иностранных хоккеистов. Такое решение было принято на исполкоме федерации.


Фото: junost.org

Напомним, что ранее лимит на легионеров составлял восемь человек.

При этом в заявке на матч должно присутствовать не менее двух белорусских игроков до 20 лет.

Также было принято решение уменьшить потолок зарплат на 25%.

Следующий сезон для Экстралиги также станет последним, в котором примут участие 12 команд. Четыре худших клуба вылетят в новосозданную Экстралигу-2, где также сыграют четыре новых клуба. В последующих сезонах между лигами будет производиться ротация.

 
 
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Со следующего сезона в чемпионате Беларуси по хоккею смогут играть не более пяти иностранных хоккеистов. Такое решение было принято на исполкоме федерации.

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