Видеофакт: американка бросилась под машину, чтобы спасти мальчика

По данным полиции, женщина увидела приближавшийся автомобиль и спасла жизнь ребенка, закрыв его от прямого удара своим телом. Как сообщает NBC4I , американка Шанта Джордан была незнакома с мальчиком, которого спасла. Второй ребенок сильно не пострадал и сразу после удара встал на ноги.

Изначально женщина хотела оттолкнуть мальчика, чтобы он вообще не попал под машину. Однако на это не хватило времени. В итоге и женщина, и ребенок сильно пострадали.

Власти штата и города Бриджпорт уже приняли решение отметить подвиг Джордан на церемонии в мэрии на следующей неделе. Сейчас пострадавшая находится в госпитале.

"Если бы она не прикрыла собой мальчика, ребенок мог не перенести прямой контакт с автомобилем, скорее всего, он бы погиб", — цитирует NBC4I слова представителя полиции города.

Также сообщается, что мальчику грозила ампутация ног. Но работа докторов и хирургов госпиталя позволила этого избежать. Водитель автомобиля, сбившего людей, также госпитализирован. Ему предъявлены обвинения.