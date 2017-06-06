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Видеофакт: американка бросилась под машину, чтобы спасти мальчика

07.06.2017 19:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По данным полиции, женщина увидела приближавшийся автомобиль и спасла жизнь ребенка, закрыв его от прямого удара своим телом. Как сообщает NBC4I, американка Шанта Джордан была незнакома с мальчиком, которого спасла. Второй ребенок сильно не пострадал и сразу после удара встал на ноги.

Видеофакт: американка бросилась под машину, чтобы спасти мальчика
© Фото: ГАИ Бреста
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Изначально женщина хотела оттолкнуть мальчика, чтобы он вообще не попал под машину. Однако на это не хватило времени. В итоге и женщина, и ребенок сильно пострадали.

Власти штата и города Бриджпорт уже приняли решение отметить подвиг Джордан на церемонии в мэрии на следующей неделе. Сейчас пострадавшая находится в госпитале.

"Если бы она не прикрыла собой мальчика, ребенок мог не перенести прямой контакт с автомобилем, скорее всего, он бы погиб", — цитирует NBC4I слова представителя полиции города.

Также сообщается, что мальчику грозила ампутация ног. Но работа докторов и хирургов госпиталя позволила этого избежать. Водитель автомобиля, сбившего людей, также госпитализирован. Ему предъявлены обвинения.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 44
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Неуправляемый автомобиль на большой скорости сбил женщину и двух мальчиков в американском городе Бриджпорт (штат Коннектикут). Смотрите на видео кадры жуткого...

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