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Видеофакт: американка бросилась под машину, чтобы спасти мальчика
07.06.2017 19:23 — Разное | Sputnik Беларусь
По данным полиции, женщина увидела приближавшийся автомобиль и спасла жизнь ребенка, закрыв его от прямого удара своим телом. Как
© Фото: ГАИ Бреста
Изначально женщина хотела оттолкнуть мальчика, чтобы он вообще не попал под машину. Однако на это не хватило времени. В итоге и женщина, и ребенок сильно пострадали.
Власти штата и города Бриджпорт уже приняли решение отметить подвиг Джордан на церемонии в мэрии на следующей неделе. Сейчас пострадавшая находится в госпитале.
"Если бы она не прикрыла собой мальчика, ребенок мог не перенести прямой контакт с автомобилем, скорее всего, он бы погиб", — цитирует NBC4I слова представителя полиции города.
Также сообщается, что мальчику грозила ампутация ног. Но работа докторов и хирургов госпиталя позволила этого избежать. Водитель автомобиля, сбившего людей, также госпитализирован. Ему предъявлены обвинения.
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Неуправляемый автомобиль на большой скорости сбил женщину и двух мальчиков в американском городе Бриджпорт (штат Коннектикут). Смотрите на видео кадры жуткого...
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