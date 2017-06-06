



В ходе контроля и учета продукции, поступающей из Беларусь, в ППУ «Красная Горка» Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запрещен ввоз сметаны и молока питьевого пастеризованного, выработанных СООО «Данон Шклов».

Как сообщила "Ежедневнику" помощник руководителя Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям Светлана Земченкова, продукция общим весом более 16 тонн перевозилась в г. Москву в сопровождении ветеринарных сертификатов BY №06-00264457 и BY№06-21006106 от 05.06.2017, выданных Государственной Ветеринарной службой Беларуси.

При досмотре доступной части груза специалисты надзорного органа выяснили, что в грузовом отсеке автотранспортного средства помимо молока питьевого пастеризованного, м.д.ж. 2.5 %, заявленного в имевшемся ветеринарном сертификате, также перевозилось не указанное в предоставленном документе молоко питьевое пастеризованное, м.д.ж. 3.2%.

Таким образом, поскольку на часть груза фактически отсутствовали необходимые ветеринарные сопроводительные документы, было принято решение вернуть продукцию отправителю.