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Парламентарии закрепят правовой статус болельщика

07.06.2017 19:59 — Разное | Ежедневник  
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Парламентарии закрепят правовой статус болельщика

Правовой статус болельщика, волонтера, стюарда и спортивного агента будет закреплен на законодательном уровне.

Парламентская комиссия в Национальном олимпийском комитете обсудила ко второму чтению дополнения и изменения в закон о физической культуре. "Впервые на законодательном уровне регламентируется правовой статус болельщика, волонтера и стюарда при проведении спортивных мероприятий. Соответствующими поправками будет закреплен статус спортивного агента. Нынешнее спортивное законодательство в Беларуси не содержит норм, регулирующих статус таких лиц", - сообщил во время выездного заседания Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике зампред комиссии Вадим Девятовский.

Депутаты предложили федерациям по видам спорта активнее работать по подготовке спортивных агентов. Изменения в закон будут касаться возможности поощрения талантливых атлетов стипендиями в регионах.

По мнению депутатов, требует рассмотрения вопрос о допуске к тренерско-преподавательской деятельности руководящих работников в спортивной сфере. На законодательном уровне в перспективе будет рассмотрена возможность введения уголовной ответственности за распространение и принуждение к применению запрещенных в спорте препаратов, пишет БЕЛТА.

"Мы заручились поддержкой одного специалиста из Германии, который готов поделиться опытом, как в этой стране внедрялись нормы в законодательство", - подчеркнул Вадим Девятовский.

Заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной также обратил внимание на важную проблему в спорте высших достижений - дефицит спортивных юристов, которые могли бы защищать белорусских спортсменов на международной арене. "Многим белорусским атлетам удалось бы избежать сложных моментов на крупных стартах, если бы они имели возможность воспользоваться юристами с соответствующей подготовкой", - уверен он.

 
 
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Правовой статус болельщика, волонтера, стюарда и спортивного агента будет закреплен на законодательном уровне.

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