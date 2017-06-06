|
В минском "Динамо" будет четыре легионера, один из которых - Клинкхаммер
Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич прокомментировал ход трансферной кампании белорусского флагмана.
— Какой все-таки будет легионерская формула минского «Динамо» в новом сезоне?
— Мы планируем формулу «1+3» — вратарь и три полевых. Один полевой игрок уже есть — Клинкхаммер. Еще две кандидатуры обсуждаем с их агентами, и в ближайшее время, надеюсь, заключим контракты. Остается открытым вратарский вопрос. Бен Скривенс имеет более выгодную оферту. Хотя свое предложение мы ему тоже отправили — финансовые условия аналогичны тем, которые были в прошедшем сезоне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич прокомментировал ход трансферной кампании белорусского флагмана.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии