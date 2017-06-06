ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В минском "Динамо" будет четыре легионера, один из которых - Клинкхаммер

07.06.2017 21:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич прокомментировал ход трансферной кампании белорусского флагмана.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Какой все-таки будет легионерская формула минского «Динамо» в новом сезоне?

— Мы планируем формулу «1+3» — вратарь и три полевых. Один полевой игрок уже есть — Клинкхаммер. Еще две кандидатуры обсуждаем с их агентами, и в ближайшее время, надеюсь, заключим контракты. Остается открытым вратарский вопрос. Бен Скривенс имеет более выгодную оферту. Хотя свое предложение мы ему тоже отправили — финансовые условия аналогичны тем, которые были в прошедшем сезоне.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич прокомментировал ход трансферной кампании белорусского флагмана.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Парламентарии закрепят правовой статус болельщика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика