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Игорь Шуневич: Главным тренером видим Вудкрофта, его помощниками - белорусов
Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич прокомментировал будущий состав тренерского штаба «зубров».
— Главным тренером мы видим прежнего наставника — Крэйга Вудкрофта. Его помощниками планируем сделать белорусов — специалистов нашей отечественной хоккейной школы. Соответственно ни Паско, ни Дэвисон, ни Скарфаген в клубе не останутся.
— Девять динамовцев имеют статус ограниченно свободных агентов, еще четырнадцать — неограниченно свободных. Болельщики волнуются, что с ними не заключаются новые соглашения…
— Процесс комплектования команды идет каждый день. Прямо сейчас в офисе «Динамо» находятся два хоккеиста, с которыми обсуждаются условия контрактов. Мы двигаемся по тому же графику, что и в прошлом году. Единственное — возможно, подождем драфта расширения, и тогда будем принимать решения по отдельной категории кандидатов. Волноваться никогда не стоит — надо работать.
Напомним, что в конце прошлой недели швейцарское издание Tribune de Geneve
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Глава наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич прокомментировал будущий состав тренерского штаба "зубров".
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