ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Шуневич: Главным тренером видим Вудкрофта, его помощниками - белорусов

07.06.2017 21:11 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич прокомментировал будущий состав тренерского штаба «зубров».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Главным тренером мы видим прежнего наставника — Крэйга Вудкрофта. Его помощниками планируем сделать белорусов — специалистов нашей отечественной хоккейной школы. Соответственно ни Паско, ни Дэвисон, ни Скарфаген в клубе не останутся.

— Девять динамовцев имеют статус ограниченно свободных агентов, еще четырнадцать — неограниченно свободных. Болельщики волнуются, что с ними не заключаются новые соглашения…

— Процесс комплектования команды идет каждый день. Прямо сейчас в офисе «Динамо» находятся два хоккеиста, с которыми обсуждаются условия контрактов. Мы двигаемся по тому же графику, что и в прошлом году. Единственное — возможно, подождем драфта расширения, и тогда будем принимать решения по отдельной категории кандидатов. Волноваться никогда не стоит — надо работать.

Напомним, что в конце прошлой недели швейцарское издание Tribune de Geneve написало, что Крэйг Вудкрофт может возглавить клуб «Женева-Серветт».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава наблюдательного совета минского "Динамо" Игорь Шуневич прокомментировал будущий состав тренерского штаба "зубров".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Парламентарии закрепят правовой статус болельщика
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика