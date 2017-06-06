Игорь Шуневич: Главным тренером видим Вудкрофта, его помощниками - белорусов

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич прокомментировал будущий состав тренерского штаба «зубров».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Главным тренером мы видим прежнего наставника — Крэйга Вудкрофта. Его помощниками планируем сделать белорусов — специалистов нашей отечественной хоккейной школы. Соответственно ни Паско, ни Дэвисон, ни Скарфаген в клубе не останутся.

— Девять динамовцев имеют статус ограниченно свободных агентов, еще четырнадцать — неограниченно свободных. Болельщики волнуются, что с ними не заключаются новые соглашения…

— Процесс комплектования команды идет каждый день. Прямо сейчас в офисе «Динамо» находятся два хоккеиста, с которыми обсуждаются условия контрактов. Мы двигаемся по тому же графику, что и в прошлом году. Единственное — возможно, подождем драфта расширения, и тогда будем принимать решения по отдельной категории кандидатов. Волноваться никогда не стоит — надо работать.

Напомним, что в конце прошлой недели швейцарское издание Tribune de Geneve написало , что Крэйг Вудкрофт может возглавить клуб «Женева-Серветт».