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Тетерин рассказал, как Шакутин сделал ему предложение возглавить теннисную федерацию

07.06.2017 21:32 — Разное | Tut.by  
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Поручение главы государства Александра Лукашенко производить экипировку адресовано не только хоккеистам, а всей спортивной отрасли. Об этом заявил председатель федерации тенниса Сергей Тетерин на пресс-конференции, посвященной приезду в Беларусь президента Европейской ассоциации тенниса Владимира Дмитриева.


Сергей Тетерин. Фото: tennis.by

Беларусь стала первой страной, которую посетил Дмитриев после избрания в марте 2017 года.

— Поскольку вхожу в совет директоров белорусского Банка развития и возглавляю комитет по стратегическому развитию, есть, чем заняться по линии этого финансового института, — пояснил Владимир Александрович. — Кроме того, в Минске проходит встреча торгово-промышленных палат стран Центрально-Европейской инициативы. В четверг, 8 июня, у нас будет насыщенная программа. Разумеется, не мог не ответить согласием на приглашение моих коллег посетить в это время Белорусскую теннисную федерацию. Мы обсудили основные тенденции развития тенниса в Европе, специфику подготовки молодых теннисистов.

Для новоизбранного председателя белорусской федерации Сергея Тетерина работа с молодежью — одна из ключевых задач.

— Буду помогать ребятам 12−14 лет, к подготовке которых имеются вопросы, — заявил Сергей Семенович. — А нужно их подтянуть до уровня, который позволит им вырасти в серьезных игроков.

Журналисты поинтересовались у Тетерина, так ли необходимо было в соответствии с рекомендацией Национального олимпийского комитета проводить замену на посту главы федерации, снимая Александра Шакутина и ставя на его место чиновника-спортсмена. Отметим, что футбольная федерация не сочла доводы НОК убедительными для проведения внеочередных выборов председателя, а гандбольная федерация переизбрала Владимира Коноплева.

Кроме того, при Шакутине в 2017 году женская сборная по теннису пробилась в финал Кубка Федерации, а мужская получила шанс побороться за место в элитном дивизионе Кубка Дэвиса.

— Приглашение занять пост председателя федерации получил от Шакутина, — сказал Тетерин. — 4 мая было получено официальное письмо, а 12 мая Александр Васильевич в разговоре сказал, что, мол, так и так, президент страны и НОК полагают, что руководить федерациями должны спортсмены, которые имеют отношение к тому или иному виду спорта. А прежние руководители могли бы возглавить Наблюдательные советы при федерациях и участвовать в ее жизни… Условно говоря, если ты любишь теннис, то будешь ему помогать в развитии, невзирая на обстоятельства. Когда мы с Шакутиным это обсуждали, я был председателем Белорусского лыжного союза. Затем было принято решение, и я оказался в федерации тенниса. Здесь работа построена системно — начиная от совершенствования материально-технической базы и заканчивая тренировочным процессом в академии тенниса, за что хочу поблагодарить Александра Васильевича. Вместе с коллективом постараемся все сохранить и продолжить успешные начинания.

На майской встрече с главой федерации хоккея Семеном Шапиро и другими чиновниками президент Беларуси Александр Лукашенко поручил организовать производство хоккейной экипировки, в том числе — клюшек. У Тетерина спросили, актуален ли этот вопрос для тенниса.

— Поручение адресовано не только хоккеистам, а всей спортивной отрасли, поэтому рассчитываем на появление производств, которые бы отшивали форму для каждого вида спорта, — ответил Сергей Семенович. —  Буквально сегодня на бюро обсуждали с Антоном Юспой (директором федерации тенниса. — Прим. ред.), где могли бы начать изготовление теннисной формы для юношей и молодежи. Что же касается ракеток, то их прозводство — сложный процесс. С компаниями, которые работают на мировом рынке, невозможно конкурировать.

Сергей Тетерин — мастер спорта СССР по теннису, чемпион Европы среди юношей, член сборной СССР среди юношей, неоднократный капитан национальной мужской сборной в Кубке Дэвиса. Именно под его руководством белорусская команда добилась самой громкой победы, в 2004 году, во времена расцвета карьер Владимира Волчкова и Максима Мирного, пробившись в полуфинал Кубка Дэвиса.

Ранее Тетерин являлся первым заместителем министра спорта и туризма, помощником президента по спорту, директором олимпийского спорткомплекса «Раубичи», директором Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису, вице-президентом Национального олимпийского комитета.

Сергей Тетерин когда-то приобщил к теннису Александра Лукашенко и со временем стал одним из самых близких к президенту людей, часто сопровождает его на неформальных мероприятиях.

 
Теги: Минск
 
 
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Поручение главы государства Александра Лукашенко производить экипировку адресовано не только хоккеистам, а всей спортивной отрасли.

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