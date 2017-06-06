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Молодежная сборная Беларуси с минимальным счетом обыграла Сан-Марино

07.06.2017 21:29 — Разное | Tut.by  
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Молодежная сборная Беларуси начала квалификацию к чемпионату Европы-2019 с трудовой победы над Сан-Марино — 1:0.


Фото: Прессбол

Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте, когда Антилевский реализовал пенальти.

Беларусь: Щербицкий — Печенин, Павловец (к), Волков, Иванов — Климович — Антилевский (Яроцкий, 89), Березкин, Бессмертный — Бахар (Джигеро, 71), Шевченко (Шибун, 82). Запасные: Шишлов, Чиж, Хвалько, Ловец.

Сан-Марино: Бенедеттини — Грандони, Казадеи (Риги, 60), Ченсони (к), Д’Аддаро — Вультаджо (Делла Валле, 67), Муларони, Баттистини, Лунадеи, Дзондзини (Джарди, 87) — Томассини. Запасные: Дзаволи, Джульянелли, Венеруччи, Маттеони.

Следующий матч белорусы проведут первого сентября против Греции.

 
 
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Молодежная сборная Беларуси начала квалификацию к чемпионату Европы-2019 с трудовой победы над Сан-Марино - 1:0.

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