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Молодежная сборная Беларуси с минимальным счетом обыграла Сан-Марино
Молодежная сборная Беларуси начала квалификацию к чемпионату Европы-2019 с трудовой победы над Сан-Марино — 1:0.
Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте, когда Антилевский реализовал пенальти.
Беларусь: Щербицкий — Печенин, Павловец (к), Волков, Иванов — Климович — Антилевский (Яроцкий, 89), Березкин, Бессмертный — Бахар (Джигеро, 71), Шевченко (Шибун, 82). Запасные: Шишлов, Чиж, Хвалько, Ловец.
Сан-Марино: Бенедеттини — Грандони, Казадеи (Риги, 60), Ченсони (к), Д’Аддаро — Вультаджо (Делла Валле, 67), Муларони, Баттистини, Лунадеи, Дзондзини (Джарди, 87) — Томассини. Запасные: Дзаволи, Джульянелли, Венеруччи, Маттеони.
Следующий матч белорусы проведут первого сентября против Греции.
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Молодежная сборная Беларуси начала квалификацию к чемпионату Европы-2019 с трудовой победы над Сан-Марино - 1:0.
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