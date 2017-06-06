В этом году белорусы недополучат часть картофеля





Специалисты объясняют это тем, что текущей весной посадка картофеля в хозяйствах Беларуси была произведена на две-три недели позже, чем в предыдущие годы.

Как отметил на днях первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Маринич, в ведомстве обеспокоены последствиями недавних заморозков для картофеля и других сельскохозяйственных культур.

Напомним, в выходные 3-4 июня по стране в отдельных местах были заморозки, которые достигали 2-4 градусов. По словам Маринича, ранний картофель на низкой местности, особенно у лиц, выращивающих ее для дальнейшей реализации, получил значительные повреждения.

«Все сильно зависело от срока посадки. У кого картофель рано взошел, кто рано снял пленку, там растения картофеля подмерзли – в отдельных случаях, возможно, урожай будет меньше на 30-40%. Но в целом ситуация не очень критична: пойдут новые стебли, и картофель восстановится», – пояснил в комментарии «Ежедневнику» заместитель генерального директора по научной работе РУП «Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству» Вадим Маханько.

Он также отметил, что в этом году, как в Беларуси, так и в российских регионах посадка картофеля прошла из-за погодных условий на две-три недели позже, что также неблагоприятно сказывается на урожайности культуры.

«Если в предыдущие годы, как правило, хозяйства в районе Минска всегда начинали посадку 20-25 апреля, то в этом году – 3-6 мая. Что это значит для урожая? Картофель будет расти на две недели меньше, – пояснил он. – Есть такая средняя расчетная цифра, что в период интенсивного роста клубней прибывает до 1 тонны на гектар в день. Получается, что мы уже недополучили часть картофеля».

Что касается цены, Вадим Маханько обратил внимание, что картофель прошлой осенью был очень дешевый, как в России, так и в Беларуси. Он продавался по 15 коп./кг, а порой и дешевле.

«В конце марта-начале апреля картофеля в хранилищаху наших соседей, по разным причинам, оказалось меньше, чем планировалось, и в итоге цены резко выросли. В начале мая картофель продавался уже по 45-50 коп./кг (шлифованный, в мелкой упаковке). Это оптовая цена», – пояснил специалист.

В свою очередь Маханько отметил, что, несмотря на то, что руководители ряда отечественных хозяйств в последние годы говорят о том, что выращивать картофель уже не так рентабельно, как это было раньше, опытные картофелеводы, крупные производители страны в этом году расширили площади посадок.

Вадим Маханько объяснил это прогнозом роста рынка, в первую очередь, экспортного. Из-за неблагоприятных погодных условий начала вегетационного периода, цены на картофель будут немного выше, чем в прошлом году.

Как известно, традиционным рынком для белорусских производителей была и остается Россия. Правда, восточная соседка сама сегодня развивает сельхозпроизводство быстрыми темпами, поэтому конкурировать на рынке Российской Федерации с местными предприятиями белорусским хозяйствам становится все сложнее.