Михаил Захаров избран председателем тренерского совета ФКБ

Михаил Захаров избран председателем тренерского совета в Федерации хоккея Беларуси.

Как сообщили сообщили БЕЛТА в Федерации хоккея Беларуси.

Главный тренер "Юности" получил большинство голосов. Его заместителями стали Юрий Файков, наставник центра по подготовке сборных команд (U16, U17, U18 U20), и Сергей Пушков, наставник ХК "Неман".

В состав тренерского совета ФХБ вошли заместители председателя федерации Дмитрий Басков, Анатолий Варивончик, а также главные тренеры клубов - участников открытого чемпионата Беларуси в экстралиге, главный тренер и ассистенты главного тренера национальной сборной Беларуси по хоккею, наставники молодежных и юниорских сборных страны.