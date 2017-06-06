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Михаил Захаров избран председателем тренерского совета ФКБ

07.06.2017 20:29 — Разное | Ежедневник  
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Михаил Захаров избран председателем тренерского совета ФКБ

Михаил Захаров избран председателем тренерского совета в Федерации хоккея Беларуси.

Как сообщили сообщили БЕЛТА в Федерации хоккея Беларуси.

Главный тренер "Юности" получил большинство голосов. Его заместителями стали Юрий Файков, наставник центра по подготовке сборных команд (U16, U17, U18 U20), и Сергей Пушков, наставник ХК "Неман".

В состав тренерского совета ФХБ вошли заместители председателя федерации Дмитрий Басков, Анатолий Варивончик, а также главные тренеры клубов - участников открытого чемпионата Беларуси в экстралиге, главный тренер и ассистенты главного тренера национальной сборной Беларуси по хоккею, наставники молодежных и юниорских сборных страны.

 
 
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Михаил Захаров избран председателем тренерского совета в Федерации хоккея Беларуси.

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