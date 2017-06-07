ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси ликвидируют две транспортных прокуратуры

07.06.2017 21:45 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

С 1 июля в Беларуси будут ликвидированы две транспортные прокуратуры. Такое решение содержится в президентском указе №200.

Как сообщает на Национальный правовой интернет-портал, указ президент принят в целях оптимизации и совершенствования системы органов прокуратуры и их деятельности. Документ предполагает, что с 1 июля в стране будут ликвидированы Оршанская и Барановичская транспортные прокуратуры. Средства, высвободившиеся в результате ликвидации, будут направлены на содержание органов прокуратуры.

Согласно указу, работники ликвидируемых транспортных прокуратур подлежат с их согласия переводу в установленном порядке в другие органы прокуратуры на должности соответственно прокурорских работников и работников прокуратуры. В случае отказа от перевода трудовые отношения с такими работниками прекращаются по причине отказа от дальнейшего прохождения службы в связи с изменением существенных условий труда. 

Барановичской и Оршанской транспортным прокуратурам поручено до 1 июля 2017 года осуществить передачу на хранение соответственно в архивы прокуратур Брестской и Витебской областей документов, образовавшихся в результате их деятельности.

 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июля в Беларуси будут ликвидированы две транспортные прокуратуры. Такое решение содержится в президентском указе №200.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Тетерин рассказал, как Шакутин сделал ему предложение возглавить теннисную федерацию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика