В Беларуси ликвидируют две транспортных прокуратуры

С 1 июля в Беларуси будут ликвидированы две транспортные прокуратуры. Такое решение содержится в президентском указе №200.

Как сообщает на Национальный правовой интернет-портал, указ президент принят в целях оптимизации и совершенствования системы органов прокуратуры и их деятельности. Документ предполагает, что с 1 июля в стране будут ликвидированы Оршанская и Барановичская транспортные прокуратуры. Средства, высвободившиеся в результате ликвидации, будут направлены на содержание органов прокуратуры.

Согласно указу, работники ликвидируемых транспортных прокуратур подлежат с их согласия переводу в установленном порядке в другие органы прокуратуры на должности соответственно прокурорских работников и работников прокуратуры. В случае отказа от перевода трудовые отношения с такими работниками прекращаются по причине отказа от дальнейшего прохождения службы в связи с изменением существенных условий труда.

Барановичской и Оршанской транспортным прокуратурам поручено до 1 июля 2017 года осуществить передачу на хранение соответственно в архивы прокуратур Брестской и Витебской областей документов, образовавшихся в результате их деятельности.