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Лукашенко летит в Казахстан на заседание ШОС

07.06.2017 19:41 — Разное | БДГ  
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Александр Лукашенко 8-9 июня посетит с рабочим визитом Казахстан для участия в заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба президента, планируется выступление Лукашенко на заседании, в котором белорусский президент озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации.

Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО - 2017» в Астане, где представлен и белорусский павильон.

Запланирована встреча белорусского президента с его казахстанским коллегой. С Нурсултаном Назарбаевым Лукашенко обсудит повестку дня белорусско-казахстанских отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.

Напомним, Беларусь - единственная из европейских стран имеет статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. В 2016 году Лукашенко заявил, что наша страна готова стать для ШОС западными вратами.

 
 
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Александр Лукашенко 8-9 июня посетит с рабочим визитом Казахстан для участия в заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

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