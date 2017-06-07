Лукашенко летит в Казахстан на заседание ШОС

Александр Лукашенко 8-9 июня посетит с рабочим визитом Казахстан для участия в заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба президента, планируется выступление Лукашенко на заседании, в котором белорусский президент озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации.

Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО - 2017» в Астане, где представлен и белорусский павильон.

Запланирована встреча белорусского президента с его казахстанским коллегой. С Нурсултаном Назарбаевым Лукашенко обсудит повестку дня белорусско-казахстанских отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.