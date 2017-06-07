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Лукашенко летит в Казахстан на заседание ШОС
Александр Лукашенко 8-9 июня посетит с рабочим визитом Казахстан для участия в заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
Как сообщает пресс-служба президента, планируется выступление Лукашенко на заседании, в котором белорусский президент озвучит позицию белорусской стороны по вопросам дальнейшего развития организации.
Лукашенко также примет участие в торжественной церемонии открытия международной специализированной выставки «ЭКСПО - 2017» в Астане, где представлен и белорусский павильон.
Запланирована встреча белорусского президента с его казахстанским коллегой. С Нурсултаном Назарбаевым Лукашенко обсудит повестку дня белорусско-казахстанских отношений, взаимодействие в интеграционных форматах.
Напомним, Беларусь - единственная из европейских стран имеет статус наблюдателя при Шанхайской организации сотрудничества. В 2016 году Лукашенко
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Александр Лукашенко 8-9 июня посетит с рабочим визитом Казахстан для участия в заседании совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
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