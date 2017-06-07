Всемирный день бега отметили участники движения #followminsk



© Sputnik/ Марина Серебрякова Отдыхаем: какие места для отдыха есть в Минске

Белорусская федерация легкой атлетики пригласила на тренировку в среду всех желающих — тех, кто любит бег, от мала до велика. Местом встречи стал минский Парк Победы.

На праздничную пробежку пришли около 45 человек. После разминки участники пробежались по живописным улочкам Парка Победы. В итоге собравшиеся провели вечер с пользой для здоровья и в отличной компании.

Представители бегового движения #followminsk также пожелали удачи спортсменам, которые будут участвовать в Кубке Европы в беге на 10 километров. Он пройдет 10 июня в Минске.