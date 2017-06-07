Новые камеры фотофиксации заработают на МКАД с 8 июня

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Четыре новых камеры фотофиксации начнут работу в четверг 8 июня на Минской кольцевой автодороге, сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фиксировать нарушения скоростного режима, по информации ГАИ, камеры будут уже с 00:00 четверга.

В инспекции также рассказали, где будут стоять датчики:

4-й километр (внутреннее кольцо) – в районе пересечения с ул. Ваупшасова

12-й километр (внутреннее и внешнее кольцо) – между ул. Свислочской и Ташкентской

29-й километр (внутреннее и внешнее кольцо) – между съездом на ул. Слободскую и ул. Шаранговича

36-й километр (внутреннее кольцо) – в районе ул. Казимировской

В ГАИ напомнили, что нарушение водителями скоростного режима является одной из основных причин ДТП на МКАД в Минске.

В Госавтоинспекции порекомендовали автолюбителям в связи с нововведениями на кольцевой соблюдать установленную на МКАД скорость.