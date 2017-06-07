﻿ Новые камеры фотофиксации заработают на МКАД с 8 июня. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новые камеры фотофиксации заработают на МКАД с 8 июня

07.06.2017 20:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Четыре новых камеры фотофиксации начнут работу в четверг 8 июня на Минской кольцевой автодороге, сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фиксировать нарушения скоростного режима, по информации ГАИ, камеры будут уже с 00:00 четверга.

В инспекции также рассказали, где будут стоять датчики:

  • 4-й километр (внутреннее кольцо) – в районе пересечения с ул. Ваупшасова
  • 12-й километр (внутреннее и внешнее кольцо) – между ул. Свислочской и Ташкентской
  • 29-й километр (внутреннее и внешнее кольцо) – между съездом на ул. Слободскую и ул. Шаранговича
  • 36-й километр (внутреннее кольцо) – в районе ул. Казимировской

В ГАИ напомнили, что нарушение водителями скоростного режима является одной из основных причин ДТП на МКАД в Минске. 

В Госавтоинспекции порекомендовали автолюбителям в связи с нововведениями на кольцевой соблюдать установленную на МКАД скорость.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госавтоинспекции порекомендовали автолюбителям в связи с нововведениями на кольцевой соблюдать установленную на МКАД скорость.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Захаров избран председателем тренерского совета ФКБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика