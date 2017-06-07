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Новые камеры фотофиксации заработают на МКАД с 8 июня
07.06.2017 20:49 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Четыре новых камеры фотофиксации начнут работу в четверг 8 июня на Минской кольцевой автодороге, сообщило УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Фиксировать нарушения скоростного режима, по информации ГАИ, камеры будут уже с 00:00 четверга.
В инспекции также рассказали, где будут стоять датчики:
В ГАИ напомнили, что нарушение водителями скоростного режима является одной из основных причин ДТП на МКАД в Минске.
В Госавтоинспекции порекомендовали автолюбителям в связи с нововведениями на кольцевой соблюдать установленную на МКАД скорость.
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В Госавтоинспекции порекомендовали автолюбителям в связи с нововведениями на кольцевой соблюдать установленную на МКАД скорость.
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