Эксперт маркетинга о Джеке Трауте: это был фонтан идей

Известие о смерти отца концепции маркетинговых войн и идей позиционирования Джека Траута пришло в среду, хотя он скончался еще в понедельник. Траут за свою долгую карьеру не только работал со многими мировыми брендами. В 2009 году он посетил Беларусь. Евгений Бурый был одним из тех, кто организовывал его приезд.

"Мне повезло, он откликнулся на приглашение приехать в Беларусь. И только после его отъезда стало понятно, насколько это было значимым событием и для страны, и для профессионального сообщества, и для меня лично. Когда мы тогда приглашали его, мы думали, что просто привезем звезду маркетинга, легенду, книги которого все читали, и на этом все закончится. Но судьба подарила шанс завязать с ним партнерские отношения, учиться у него и стать консультантом именно в той сфере, в которой он работал всю свою жизнь", — рассказывает Бурый.



© Sputnik / Виктор Толочко Что говорил маркетолог Траут о Беларуси и рынке

Всемирную известность Траут снискал благодаря своим работам в сфере маркетинга — в частности, он первым разработал концепции позиционирования и маркетинговых войн. В разные годы Траут и его компания работали с крупнейшими мировыми фирмами — такими, как Apple, PepsiCo и другие. Помогал он и советникам 44-го президента США Барака Обамы.

Во время визита в Республику Беларусь он рассуждал не только о маркетинге в целом, но и о формировании бренда Беларуси и о том, что мешает стране развивать свой рынок. Приезжал он, чтобы принять участие в открытии своей консалтинговой компании в Беларуси.

"Встретиться в Минске с ним хотели многие. Некоторые прямо так и писали: хочу пожать руку гуру. Другие его гуру не считали, но из уважения к его роли в маркетинге с удовольствием пришли, не пожалели. По факту на мастер-классе все, кто пришел, получили фонтан идей для своего бизнеса. Мы приглашали крупнейшие белорусские бренды предоставить свои кейсы, чтобы прямо на сцене их разобрать. К сожалению, наше предложение тогда не вызвало интереса ни у кого. Ему было приятно посетить нашу страну. Был шанс, что он возьмется позиционировать Беларусь после лорда Белла", — рассказал Бурый.

Начал свою карьеру Джек Траут в рекламном отделе компании General Electric. Именно там на различных курсах и тренингах начали формироваться взгляды Траута на маркетинг. Позднее он начал совместную работу с Элом Райсом в рекламном агентстве, затем в компании по разработке маркетинговых стратегий. Вместе с Райсом Траут проработал более четверти века. Вместе они и предложили в 1969 году концепцию позиционирования, а затем и так называемых "маркетинговых войн". Причиной смерти великого экономиста стал рак кишечника, ему было 82 года.

Беседу с Евгением Бурым о личности Джека Траута слушайте на радио Sputnik Беларусь.