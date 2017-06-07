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Как приготовить «вкусный» отдых: рецепт Банка «Решение»
08.06.2017 00:00 — Разное | Ежедневник
Качественный отдых сравним с кулинарным шедевром. Тому и другому для начала необходимы общие условия — температура, вода и «утварь». В случае отдыха — это солнце, море, комфорт.
Ингредиенты же «вкусного» отдыха могут быть разными! Здесь
Итак, вам понадобятся виза, медицинская страховка, деньги на банковском счёте, финансовая безопасность, экономическая целесообразность расходов и «специи» в виде всевозможных скидок, бонусов и гарантий.
1. Прежде всего, виза. Для этого нужна свежая выписка по банковскому счету.
2. К выписке необходимо добавить медицинскую страховку на время пребывания за рубежом, и чем скорее, тем лучше. Поэтому прямо в отделении
3. Пока эти быстро подготовленные документы томятся в турагентствах и визовых учреждениях, следует заняться основным продуктом для «вкусного» отдыха — деньгами. Они на момент их употребления должны быть только свежими — всегда доступными к употреблению. То есть, основная часть денег должна быть безналичной.Тогда их: а) не украдут; б) всегда можно увеличить их сумму, управляя через интернет своими счетами и картами прямо со смартфона в приложении «Мобильный банк». Всё это в Банке «Решение» оформляется буквально «в один клик», или «в одном окне».
На заметку по поводу интернета: бесплатный Wi-Fi за границей доступен в заурядном кафе за чашку кофе или в любом Макдональдсе, а также на больших топливных заправках.
4. Плата за отдых может иметь специфический национальный колорит. Так, вне зоны евро (да и кое-где в зоне) конверсия наличной валюты сопряжена с опасностью по причине непредсказуемых комиссионных сборов.
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5. Если зарубежным отдыхом будут «лакомиться» только дети, то Банк «Решение» рекомендует добавить в блюдо такой ингредиент, как дополнительная карта к счёту родителя. И тогда папа и мама смогут не только контролировать расходы детей за границей, но и положить добавку, если… ну, мало ли что…
6. Хороший отдых любит быть «подмасленным» специями — этим его не испортишь! С картами VISA Gold и VISA Platinum от Банка «Решение» скидки и бонусы при оплате авиабилетов и бронировании отелей, аренде автомобилей и совершении покупок столь разнообразны и велики, что для них выпущены специальная книга рецептов «Мир Привилегий VISA» и онлайн-приложение «VISA. Мои привилегии». Причём, эти специи доступны не только в Беларуси, но практически во всех уголках курортно-туристического мира.
Отдых готов!
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Качественный отдых сравним с кулинарным шедевром. Тому и другому для начала необходимы общие условия — температура, вода и «утварь». В случае отдыха — это солнце,...
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