Как приготовить «вкусный» отдых: рецепт Банка «Решение»





Качественный отдых сравним с кулинарным шедевром. Тому и другому для начала необходимы общие условия — температура, вода и «утварь». В случае отдыха — это солнце, море, комфорт.

Ингредиенты же «вкусного» отдыха могут быть разными! Здесь Банк «Решение» предлагает свой собственный оригинальный рецепт.

Итак, вам понадобятся виза, медицинская страховка, деньги на банковском счёте, финансовая безопасность, экономическая целесообразность расходов и «специи» в виде всевозможных скидок, бонусов и гарантий.

1. Прежде всего, виза. Для этого нужна свежая выписка по банковскому счету. Банк «Решение» выдаёт этот документ своим клиентам быстро и бесплатно.

2. К выписке необходимо добавить медицинскую страховку на время пребывания за рубежом, и чем скорее, тем лучше. Поэтому прямо в отделении Банка «Решение» клиент может оформить годовое медицинское страхование от несчастных случаев и болезней на сумму 50 000 $. Причём, обойдётся это недорого, буквально в «щепотку»: для взрослого — от 12 до 17 $, для ребёнка — от 6 до 9 $. Объём щепотки зависит от наличия или отсутствия у клиента банковских карт VISA (Gold или Platinum).

3. Пока эти быстро подготовленные документы томятся в турагентствах и визовых учреждениях, следует заняться основным продуктом для «вкусного» отдыха — деньгами. Они на момент их употребления должны быть только свежими — всегда доступными к употреблению. То есть, основная часть денег должна быть безналичной.Тогда их: а) не украдут; б) всегда можно увеличить их сумму, управляя через интернет своими счетами и картами прямо со смартфона в приложении «Мобильный банк». Всё это в Банке «Решение» оформляется буквально «в один клик», или «в одном окне».

На заметку по поводу интернета: бесплатный Wi-Fi за границей доступен в заурядном кафе за чашку кофе или в любом Макдональдсе, а также на больших топливных заправках.

4. Плата за отдых может иметь специфический национальный колорит. Так, вне зоны евро (да и кое-где в зоне) конверсия наличной валюты сопряжена с опасностью по причине непредсказуемых комиссионных сборов.

Клиенты Банка «Решение» могут спокойно расплачиваться за рубежом даже своими зарплатными картами! Для них конверсия будет такой же, как дома, – в Банке «Решение».

5. Если зарубежным отдыхом будут «лакомиться» только дети, то Банк «Решение» рекомендует добавить в блюдо такой ингредиент, как дополнительная карта к счёту родителя. И тогда папа и мама смогут не только контролировать расходы детей за границей, но и положить добавку, если… ну, мало ли что…

6. Хороший отдых любит быть «подмасленным» специями — этим его не испортишь! С картами VISA Gold и VISA Platinum от Банка «Решение» скидки и бонусы при оплате авиабилетов и бронировании отелей, аренде автомобилей и совершении покупок столь разнообразны и велики, что для них выпущены специальная книга рецептов «Мир Привилегий VISA» и онлайн-приложение «VISA. Мои привилегии». Причём, эти специи доступны не только в Беларуси, но практически во всех уголках курортно-туристического мира.

Отдых готов! Банк «Решение» приглашает отведать!