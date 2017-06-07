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Белорус Кучук назначен тренером «Ростова»
08.06.2017 08:05 — Разное | Ежедневник
Football.ua
По информации "СЭ", "Ростов" назначил главным тренером команды Леонида Кучука.
Специалист, предыдущей командой которого является украинская "Сталь", приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, а первый сбор команда начнет 10 июня. В России он работал в белгородском
Напомним, что в минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал
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По информации "СЭ", "Ростов" назначил главным тренером команды Леонида Кучука.
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