ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорус Кучук назначен тренером «Ростова»

08.06.2017 08:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Белорус Кучук назначен тренером «Ростова»

Football.ua

По информации "СЭ", "Ростов" назначил главным тренером команды Леонида Кучука.

Специалист, предыдущей командой которого является украинская "Сталь", приступил к работе по формированию тренерского штаба и селекционной работе. Официальное объявление ожидается в ближайшие дни, а первый сбор команда начнет 10 июня. В России он работал в белгородском "Салюте""Кубани" и "Локомотиве", сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем сезоне пост вице-президента-тренера ростовчан занимал Курбан Бердыев. По информации "СЭ", специалист вернется в "Рубин", который он тренировал с 2001 по 2013 год.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации "СЭ", "Ростов" назначил главным тренером команды Леонида Кучука.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Как мы позволяем Android-приложениям за нами следить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика