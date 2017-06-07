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"Моя кухня - 2": безопасный минимализм
На REALTY.TUT.BY продолжается второй сезон конкурса «
Рассказ Алены, не написавшей, где она живет:
— Новый год мы встречали в собственном доме. И естественно первым помещением с 90-процентной готовностью стала кухня. Предупрежу сразу: интерьерам в доме нашей семьи свойственен минимализм не только потому, что это удобно и не очень затратно, но и потому, что мы реализуем главную цель — обезопасить детей. У нас их трое, двое из которых еще детсадовского возраста.
Изначально, планируя проект кухни, мы сознательно не хотели общей площади кухни и гостиной. Понимали, на что идем: имелся опыт в квартире. Котлеты должны пахнуть на кухне, да и не может она быть всегда идеально вылизанной. Поэтому у нас кухня закрытая. Правда, пока без дверей. Но она запланирована.
В комнате имеется два окна, поэтому преследовать маниакальную идею с белой мебелью мы не стали. Всеми любимая рабочая зона с окном у нас тоже присутствует.
У меня ужасная ностальгия по детству, где были простые кухонные занавески, бабушкин буфет в углу, никаких стеклянных столов, а обычная льняная скатерть, может даже клеенка. Что-то удалось воплотить в реальность.
Обойдя магазины с известными в Беларуси брендами кухонь, сделали только один вывод: как же мы с мужем ошиблись с выбором своей профессии… К счастью, муж у меня с мозгами, а главное — с руками. Сами придумали удобное расположение шкафчиков, заказали распил ДСП и приступили к выбору фасадов. Дом ассоциируется у нас с деревом, поэтому выбирали только массив.
Цвет выбрали сине-серый. Долго решались только с оттенком.
Всю кухню муж собрал самостоятельно. В нашей кухне нет навесных шкафов, все с легкостью вместилось в нижних ящиках. Уж поверьте, кухонной утвари у нас предостаточно. И это действительно очень удобно, а главное — просторно.
Плитка на стене испанская. Не стремились брать импортную: просто понравилось цветовое решение в стиле пэчворк.
Стену у второго окна выложили белой плиткой польского производства. Выбор был тоже случайный: остатки нашлись на распродаже с хорошей ценой. Остальные стены покрашены. С цветом не бросались в крайности, выбрали светло-бежевый.
Главный любимчик нашей кухни — буфет. Его тоже муж сделал самостоятельно.
Размеры холодильника соответствуют размерам нашей семьи. Кстати, он действительно очень большой и вместительный. И цвет нам очень понравился.
У нас пока нет стационарных стульев (семьи с маленькими детками нас поймут), приносим и уносим раскладные из подсобного помещения, поэтому стол и стоит так одинешенько. По этой же причине нет цветных акцентов и прочей «икеевской» мишуры на столе, диване и подоконнике. Стена у дивана ждет моих вдохновений.
Выставляя кухню на конкурс, муж сказал, что она у нас очень простая, и я согласна с ним. Но нам и не нужна другая!
Приблизительная смета:
Все остальные стройматериалы закупались сразу для всего дома.
Итог — 11 760 BYN (6350 у.е.).
Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»:— Хоть хозяева и стремятся совместить в кухне одновременно функциональность и свободу от лишних деталей, данных мер недостаточно, чтобы причислить ее к стилю минимализм. Тем более, что Алена намекает на любовь к уютным элементам интерьера под старину и где-то уже использует их: незатейливый тюль на окнах, подвесные потолочные светильники на цепочке, стилизованная мебельная фурнитура, льняная скатерть, открытая вытяжка в ретро-стиле. Данные детали характерны для стиля кантри. Об этом же говорят и филенчатые, а не гладкие, как в минимализме, фасады кухонного гарнитура из дерева и неизменный атрибут деревенских кухонь — старинный «бабушкин» буфет.
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На REALTY.TUT.BY продолжается второй сезон конкурса "Моя кухня". Мы уже опубликовали почти четверть от пришедших историй. *Партнерский материал
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