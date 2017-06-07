На REALTY.TUT.BY продолжается второй сезон конкурса « Моя кухня ». Мы уже опубликовали почти четверть от пришедших историй. После выхода всех полученных рассказов запустим голосование пользователей TUT.BY. Они и выберут победителей, которые получат призы от наших партнеров.

Рассказ Алены, не написавшей, где она живет:

— Новый год мы встречали в собственном доме. И естественно первым помещением с 90-процентной готовностью стала кухня. Предупрежу сразу: интерьерам в доме нашей семьи свойственен минимализм не только потому, что это удобно и не очень затратно, но и потому, что мы реализуем главную цель — обезопасить детей. У нас их трое, двое из которых еще детсадовского возраста.

Изначально, планируя проект кухни, мы сознательно не хотели общей площади кухни и гостиной. Понимали, на что идем: имелся опыт в квартире. Котлеты должны пахнуть на кухне, да и не может она быть всегда идеально вылизанной. Поэтому у нас кухня закрытая. Правда, пока без дверей. Но она запланирована.





В комнате имеется два окна, поэтому преследовать маниакальную идею с белой мебелью мы не стали. Всеми любимая рабочая зона с окном у нас тоже присутствует.

У меня ужасная ностальгия по детству, где были простые кухонные занавески, бабушкин буфет в углу, никаких стеклянных столов, а обычная льняная скатерть, может даже клеенка. Что-то удалось воплотить в реальность.





Обойдя магазины с известными в Беларуси брендами кухонь, сделали только один вывод: как же мы с мужем ошиблись с выбором своей профессии… К счастью, муж у меня с мозгами, а главное — с руками. Сами придумали удобное расположение шкафчиков, заказали распил ДСП и приступили к выбору фасадов. Дом ассоциируется у нас с деревом, поэтому выбирали только массив.

Цвет выбрали сине-серый. Долго решались только с оттенком.





Всю кухню муж собрал самостоятельно. В нашей кухне нет навесных шкафов, все с легкостью вместилось в нижних ящиках. Уж поверьте, кухонной утвари у нас предостаточно. И это действительно очень удобно, а главное — просторно.





Плитка на стене испанская. Не стремились брать импортную: просто понравилось цветовое решение в стиле пэчворк.

Стену у второго окна выложили белой плиткой польского производства. Выбор был тоже случайный: остатки нашлись на распродаже с хорошей ценой. Остальные стены покрашены. С цветом не бросались в крайности, выбрали светло-бежевый.





Главный любимчик нашей кухни — буфет. Его тоже муж сделал самостоятельно.





Размеры холодильника соответствуют размерам нашей семьи. Кстати, он действительно очень большой и вместительный. И цвет нам очень понравился.

У нас пока нет стационарных стульев (семьи с маленькими детками нас поймут), приносим и уносим раскладные из подсобного помещения, поэтому стол и стоит так одинешенько. По этой же причине нет цветных акцентов и прочей «икеевской» мишуры на столе, диване и подоконнике. Стена у дивана ждет моих вдохновений.





Выставляя кухню на конкурс, муж сказал, что она у нас очень простая, и я согласна с ним. Но нам и не нужна другая!

Приблизительная смета:

Фасады и распил (кухня и буфет) — 5000 BYN (2700 у.е.)

Столешница и подоконник из камня — 1852 BYN (1000 у.е.)

Духовой шкаф и варочная поверхность — 1852 BYN (1000 у.е.)

Холодильник — 1852 BYN (1000 у.е.)

Светильники — 926 BYN (500 у.е.)

Диван — 278 BYN (150 у.е.)

Все остальные стройматериалы закупались сразу для всего дома.

Итог — 11 760 BYN (6350 у.е.).

Комментирует Костюкевич Татьяна, специалист по работе с клиентами компании «Окнаград»: — Хоть хозяева и стремятся совместить в кухне одновременно функциональность и свободу от лишних деталей, данных мер недостаточно, чтобы причислить ее к стилю минимализм. Тем более, что Алена намекает на любовь к уютным элементам интерьера под старину и где-то уже использует их: незатейливый тюль на окнах, подвесные потолочные светильники на цепочке, стилизованная мебельная фурнитура, льняная скатерть, открытая вытяжка в ретро-стиле. Данные детали характерны для стиля кантри. Об этом же говорят и филенчатые, а не гладкие, как в минимализме, фасады кухонного гарнитура из дерева и неизменный атрибут деревенских кухонь — старинный «бабушкин» буфет.

В отделке здесь используются натуральные материалы: видим простой крашеный потолок, обилие плитки с акцентом в стиле пэчворк. А вот глянцевые, хромированные, блестящие поверхности в кантри использовать нельзя, так что из общей идеи выбивается темная глянцевая столешница и подоконники из камня, современный дизайн плиты и холодильника. Возможно, хозяевам стоит подумать о классическом стиле, который будет своего рода компромиссом и способен совместить теплую ностальгическую тему кухни из детства, но, как этого хочется Алене, не перегрузит интерьер лишними деталями. К сожалению, для общего видения недостаточно фотографий.

Что хотелось бы отметить из функционала: немного не продумано расположение розеток, расстояние между плитой и раковиной чуть растянуто, так как все, что больше 90 см, ведет к утомительным перебежкам. Стоит продумать локальное освещение обеденной группы. Но вот что нельзя оставить без комплиментов, так это талант хозяина дома и его исполнение кухонного гарнитура — получилось очень красиво и эффектно. Гармоничным выглядит сочетание цвета кухонных фасадов и плитки пэчворк — этот выразительный декор не всегда удается грамотно вписать в обстановку, здесь же все выдержано в спокойных цветах и оттенках.

Напоследок пожелаем Алене и ее супругу вдохновения и успешных идей для воплощения своей мечты об уютном красивом интерьере дома, а также удачи в конкурсе!

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