Женское счастье: мужчина как военный трофей

Подруга рассказала историю. Однажды ее бывшая однокурсница, назовем ее Наташа, пришла к ней в слезах — ударил муж. Здесь важно, что и однокурсница, и ее муж — не алкоголизированные маргиналы на пособии, а успешные, образованные люди. Дело было так. Наташа случайно наткнулась на стопроцентное доказательство измены мужа и стала ему это доказательство предъявлять. Он, естественно, «нагло» все отрицал. Но Наташа расплакалась, и, здесь уже моя догадка, полезла царапаться, как это часто бывает. Иначе я просто не могу себе представить, как трезвый, адекватный и воспитанный в джентльменских традициях мужчина ввязался в драку с женщиной. Скорее всего, он случайно зацепил ее в процессе самообороны, но вышло все равно нехорошо. Короче, в гостях Наташа поплакалась на жизнь, на мужа-кобеля, на судьбу свою горемычную, и, засобиравшись восвояси, уже на выходе сказала своей незамужней бездетной подруге: «Ты не переживай, придет день, и у тебя тоже все будет хорошо…»



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Что именно будет тоже хорошо? Будет муж, который изменяет и бьет? Простите, кто кого здесь утешал вообще?

Как вы догадались, речь пойдет о том, что такое хорошо и что такое плохо в женском понимании — короче, о женском счастье.

Начнем с определения. Это понятие уже очень давно рассматривается исключительно в связи с наличием «перспективного» мужчины, а лучше мужа, в жизни женщины. Время от времени совершаются попытки сломать этот стереотип и найти другие поводы для радости. Приведу примеры из литературы, не потому что они самые яркие и показательные, а потому что это первое, что пришло мне на ум.

Помню, как тяжело мне далась книга «Джен Эйр»: я долго не могла понять, почему такой нудный простой текст назван чуть ли не жемчужиной мировой литературы. Позже до меня дошло: это фактически первая попытка в истории литературы увидеть предназначение женщины в чем-то ином, кроме замужества. Главная героиня, бедная и не очень привлекательная девушка, отказывается от предложения руки и сердца состоятельного и знатного господина, претендуя на свободу действий и независимость мысли. И уходит работать учительницей в местную школу, увидев свое женское счастье в работе. Шарлотта Бронте вошла в историю, потому что порвала шаблон.



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Еще одна книга, которая мне запомнилась именно потому, что это был полный разрыв привычного женского шаблона, — «Эммануэль». Конечно, сейчас свободой сексуальных отношений никого не удивишь, но суть даже не в этом. Главное, что это один из немногих примеров, в которых представлена попытка найти женское счастье не в наличии мужа, а в чем-то другом. В данном случае, в познании женской сексуальности.

Казалось, с тех пор мы должны были бы шагнуть еще дальше на фоне прогрессирующей эмансипации и набирающего силу феминизма и расширить женские возможности в поисках счастья. Но немногочисленные попытки вырваться из привычных рамок так и остались лишь попытками, а «женское счастье — был бы милый рядом» — до сих пор лейтмотив. Из нашумевших женских бестселлеров последних лет вспоминается «Пятьдесят оттенков серого». Главная героиня совсем не стремится порвать шаблон. Красивый умный олигарх и бедная студентка-девственница — что может быть банальнее? Может, кто-то усматривает новизну в том, что он ее бросил, сделав сказку ближе к реальности? Ну, во-первых, в культовом фильме 80-ых «Девять с половиной недель» с тогда еще неоперированным Микки Рурком и Ким Бейсинджер такой сюжет о несбывшихся мечтах Золушки уже все видели, а во-вторых, люди, которые дочитали всю трилогию до конца (да-да, там еще две книги есть, которые я не смогла осилить), сказали мне, что он на ней все-таки женится! То есть, новизна в том, что он ее просто очень долго мучил в буквальном и переносном смысле?



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Я не стану спорить с представлением о женском счастье, которое доминирует в поп-культуре. Более того, я не хочу лицемерить и делать вид, что меня это не касается: я сама не исключение и тоже бегала в поисках. Я скорее хотела обратить внимание не на саму идею женского счастья, а на способы ее реализации.

Меня никак не покидает мысль, что что-то тут не так. Если наше счастье действительно заключается в том, чтобы найти и женить на себе понравившегося мужчину, то откуда столько несчастных замужних и разведенных женщин?



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При этом, обратите внимание, что ни одна из характеристик семейной жизни, которые женщина изначально выделяет как главные, не является гарантией счастья. Финансовое благополучие, как правило, не имеет значения: состоятельные женщины могут быть несчастны точно так же, как и те, которые зашивают колготки, чтобы надеть под джинсы. Секс тоже не панацея, потому что в наше время у замужней женщины может быть меньше сексуальных удовольствий, чем у той, которая формально живет без мужчины. Дети не гарантируют крепкую и счастливую семью, поэтому даже с тремя и более детьми женщина может остаться одна.

В чем же подвох? Во-первых, мы часто зацикливаемся на внешних проявлениях счастья, не думая о внутреннем содержании. Простите, снова буду хаять потребительское общество: именно из-за него в женской среде культивируется отношение к мужчине как к некоему внешнему атрибуту, а не как к одушевленному объекту, обладающему свободой выбора. При этом, никто не думает о качестве взаимоотношений. Вы когда-нибудь видели, чтобы мужчина показывал кому-нибудь свои свадебные фотографии? Мама не считается. Мама сама хотела посмотреть. Зато я не знаю ни одной женщины, которая забыла бы показать свадебные фотографии подругам.





Мне даже известны такие экстремальные случаи, когда одна знакомая приехала ко мне чуть ли не на второй день после свадьбы, и у нее «случайно был с собой свадебный альбом». Когда она успела его оформить? Неужели девушке, которая только что вышла замуж, больше нечем заняться?

У меня большие сомнения по поводу качества отношений, если через пару дней после свадьбы, когда по моим понятиям можно, в принципе, надеть трусы и залезть в холодильник перекусить, ей со мной, на моей кухне пить чай, интереснее, чем со своим мужем у себя дома доедать остатки своего свадебного торта.

Знакомая моей подруги прислала ей свадебные фото через час после регистрации в ЗАГСе. Через час! Знаете, что мне это напоминает? Каждый мужчина хоть раз в жизни был на рыбалке, и у него есть хотя бы одна фотография с большой рыбой. И эту фотографию он показал всем, можете быть уверены. Мужчина на этой фотографии улыбается во все зубы, он немножко пьян и очень горд собой. Это именно то, что делает женщина на свадебных фото, а мужчина, который стоит рядом с ней, — просто охотничий трофей.





Даже не охотничий, а скорее военный. Поиск женского счастья — это война, на которой каждая женщина сама за себя. Однажды я ходила на день рождения к подруге Лике. Собрался небольшой девичник, и мы пошли в ночной клуб. В клубе, как принято у нашего поколения, танцевали по старой советской схеме — кружком. Через какое-то время, когда я вышла в вестибюль отдышаться, подходит ко мне подруга и говорит: «Оля (девушка из нашей компании) просила, чтобы ты в кругу рядом с ней не становилась, потому что ей кажется, что она на твоем фоне плохо выглядит, и на нее никто не будет обращать внимания».

Бабоньки, милые! Вы совсем уже с ума все посходили, что ли? Во-первых, я пришла на день рождения к подруге, а не на пикап. Во-вторых, Лика из тех людей, которым можно позвонить в два часа ночи и сказать «Хьюстон, у нас п…»: она терпеливо подтирала мне сопли, когда меня бросали мужчины, она давала деньги в долг, она была рядом в самые трудные моменты. Мы много лет дружим, и я точно знаю, что мужчины приходят и уходят, а мы друг у друга остаемся. Последнее, о чем я стану думать у нее на празднике, это о том, обращает ли на меня кто-то внимание или нет.

Мне иногда кажется, что когда-то проводилось организационное собрание для женщин, где обсуждались правила войны за женское счастье, а я это собрание пропустила. Пошли мы как-то в тренажерный зал, я села на велотренажер, а подруга говорит: пойдем на беговую дорожку. Я говорю: мне велотренажер больше нравится, а она мне: «Дура! При чем здесь твой тренажер? Смотри, какие мужчины около беговых дорожек качаются…». Нет, я точно что-то пропустила.

Обратите внимание, какую пафосную лексику мы используем: «он — твоя судьба», «не упусти свое счастье», «за женское счастье нужно бороться…». И женщины борются, я клянусь вам. Мне всегда казалось странным, что одна женщина может сказать другой что-то вроде: «Если я тебя, шалаву, рядом с ним увижу, я тебе все волосы повыдергаю…». По-моему, мужчины заслуживают больше уважения и должны иметь возможность сами решать, с кем ходить и что делать. Во-вторых, как человеку, которого жизненный опыт привел к тому, что «если бы, А не повстречался с В, он точно так же был бы счастлив и с С», мне кажется, что мы слишком поспешно и слишком агрессивно боремся за то, что нам потом, может быть, и даром не надо будет.

Так что вся эта военная метафора, в которой мужчина — трофей, женщина женщине — шалава, а цель — эфемерное женское счастье, суть которого мы затрудняемся сформулировать, — все это имеет нездоровый вид и не работает на эффективный результат.





Я думаю, что начинать работу над ошибками надо с того, чтобы, используя терминологию Вадима Зеланда, снять потенциал избыточной важности с наличия мужчины в своей жизни. Когда женщина одинока, она часто думает: «Я сейчас несчастлива, потому что у меня нет мужчины. Вот когда я выйду замуж, все будет хорошо». Это чушь собачья, потому что когда ты выйдешь замуж, ничего не изменится вокруг — скорее всего, будет тот же город, та же работа, те же люди, та же рутина, просто добавится больше готовки-стирки-уборки и будет меньше времени на себя. Из несчастной одинокой женщины получается несчастная жена, и только из счастливой одинокой женщины может получиться счастливая спутница жизни. Научись быть счастливой для себя, живи полноценной жизнью, а не жизнью недоделанной половинки без половинки, тем более что сейчас для этого есть все возможности: можно получать образование, путешествовать, рисовать, танцевать, петь, учить иностранные языки, читать книги, вступить в клуб по интересам, помогать другим людям, мир открыт перед нами.

Но женщины не используют и половины возможностей. Посмотрите, чем они занимаются в свободное время: салон красоты, коррекция фигуры, солярий, пластика лица и тела, — это все продолжение военной метафоры, учебные маневры в ожидании трофея. Это тупик, потому что если большая рыба так и не появится на горизонте, получится, что угроблена куча денег и времени, и все ради костлявых карасиков. В результате — депрессия и бесцельно прожитые годы. Я не говорю, что не нужно следить за собой, я говорю, что следить за собой и своим здоровьем нужно только для себя, не думая в это время о рыбалке.

Кроме того, стоит больше времени уделять качеству и внутреннему наполнению отношений, а не просто внешнему проявлению их наличия. Мы фокусируемся на внешних признаках благополучного брака и счастливой семейной жизни, не задумываясь над тем, какая жертва потребуется (а жертва будет всегда, даже если ее не видно, и о ней никто не говорит вслух, это надо понимать). Поэтому ищем богатого, красивого, умного, интересного, «чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил…», а потом оказывается, что он бьет и изменяет. Золотая рыбка разводит плавниками: а что ты хотела?

Короче, хочешь быть счастливой, будь ей! Нет никаких препятствий, кроме тараканов в собственной голове.