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Гидромет о погоде 8 июня: умеренно тепло и возможны дожди с грозами

08.06.2017 07:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн – Sputnik. Умеренно теплая погода ожидается в Беларуси днем в четверг, местами в ряде областей возможны дожди, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде 8 июня: умеренно тепло и возможны дожди с грозами
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее синоптики сообщили, что в ближайшие дни в республике будет не жарко: только в западных и юго-западных регионах Беларуси температура днем поднимется выше отметки +25°C.

"Будет переменная облачность, по Могилевской, Гомельской, а также восточной половине Витебской области – дожди, в отдельных районах прогремят грозы", – сказали в Гидромете.

Специалисты уточнили, что при грозах ветер может усиливаться до порывистого.

По информации синоптиков, максимальная температура воздуха днем в Беларуси в четверг составит +18..+23°C, по востоку республики – +15..+17°C.

В Минске в четверг воздух прогреется до +20°C, дождя не ожидается.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске синоптики прогнозируют комфортную погоду: до +20°C и без осадков.

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