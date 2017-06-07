В преддверии ваших отпусков и поездок на море делимся с вами мотивирующими историями похудения наших читателей.

Чтобы вы понимали подводные камни диет и физических нагрузок, каждую историю прокомментирует диетолог Марина Бондарович и даст ценные советы для тех, кто хочет привести себя в форму.

Если вы тоже можете похвастаться феноменальным похудением и готовы поделиться своим секретом красивого тела, пишите по адресу lina@tutby.com.

Ну, а сегодня знакомимся с очень позитивной и целеустремленной девушкой по имени Татьяна!

На моём пути к красоте и здоровью было много срывов, падений, но я поднималась и пусть малюсенькими шажочками, но шла. Шла, так как знала: если не буду это делать, то просто за­расту килограммами ненавистного жира, буду выглядеть значительно старше своих сверстниц, перестану себя уважать, ведь мне реально стыдно быть толстой и очень-очень неудобно. Во всех отношениях неудобно: в выборе одежды, ходить тяжело, летом потеешь, как свинья, да смотреть на себя просто неохота лишний раз (там торчит, здесь висит).

Я очень склонна к пол­ноте, родители и бабушки были тучными, растолстели и мои старшие братья, так что худой и стройной мне просто не в кого быть! В школьном воз­расте и позже мама постоянно напоминала, что такова моя судьба и что я растолстею: по­сле 18 лет, когда выйду замуж, когда рожу ребёнка, а тем более после 30, и ничего с этим поделать нельзя, все усилия будут тщетны, поэтому не нужно даже пытаться. Из-за своего вредного характера решила, что не буду толстой, не хочу, никогда не сдамся!

Никогда не была худышкой, впрочем, ожирения тоже не было. В золотые студенче­ские годы (18−20 лет) при росте 170 см весила 64−66 кг, носила 48 размер одежды и была счастлива.

Всё оставалось так до первой беременности. С девизом «за беременность всё равно разнесёт, потом похудею!» жрала всё подряд и практически в неограниченных коли­чествах. После ро­дов встала на весы где-то через месяц и увидела цифру 78! Одежда не налезала, смотреть на себя противно — отёчное лицо, на месте талии обвисшее, жирное пузо, про толстые ноги и огромную, извиняюсь, задницу вообще молчу…

Несмотря на все объективные и субъективные причины (мало денег и времени, никто не поддерживает), природную лень и отсутствие самодисциплины, постоянное нервоз­ное состояние (впервые стала мамой, а помочь некому), домашнее хозяйство и уход за ребёнком на мне, где-то через 4 месяца вернулась к заветным 64 кг и 48 размеру! «Ведь могу, когда захочу!» — подумала про себя, увидев цифры на весах.



78 кг.



64 кг.

В начале 2011 года узнала, что снова забеременела. К концу бере­менности во мне было 101 кг. Только через 2 месяца после родов узнала свой новый вес — 91 кг, обхват бёдер — 120 см, обхват талии — 100 см. Молниеносно пронеслась мысль, что такими темпами догоню свою маму, а этого ужасно боялась, ведь видела, как неудобно ей жить со своим лишним весом.



91 кг.

Моим спасительным «волшебным пенделем» явился просмотр украинского шоу «Взвешенные и счастливые» (аналог американского «Похудевший больше всех»). Анита Луценко научила стремиться, терпеть и работать, работать, работать. Всем со­ветую поискать её видео тренировок в интернете. Это была революция в моём сознании: нужно лишь оторвать попу от стула, не ныть и не жалеть себя, а двигаться, бежать от своих лишних килограммов.

Начала активно заниматься своим телом, применяя накопленные знания: правильное питание и ежедневные тренировки, пот лился ручьем.

Если вес стоял долго, то корректировала питание или интенсивность тренировки. Как ска­зала одна худеющая женщина: «Вес стоит, когда переели или недобежали». Однажды за неделю аж 3 кг скинула, не поверила своему счастью, а потом стабильно по 2 кг за месяц уходило.

Скажу, что начала свою безжалостную битву с жиром с 1 января 2014 года, худела год, и мой вес на сегодня — 60 кг, обхват талии — 68 — 70 см, обхват бёдер — 90 — 92, ношу 44 — 46 размер!





Для кого-то такой вес и параметры — ужас и кошмар, а я собою горжусь и люблю каждый свой сантиметр и килограмм.

Так замечательно чувствовать себя здоровой, лёгкой и стройной, бодрой, пол­ной оптимизма и жизненной энергии! Именно этого всем искренне же­лаю: хватит ныть и себя жалеть. Собралась с духом, и — худеть!



Спустя два года вес остаётся стабильным — 60−62 кг.

Пять слагаемых моего успешного похудения

Правильное, сбалансированное питание и водный режим. То, о чём стараюсь помнить всегда: ма­лые порции (200−300 г) по 5−6 раз в день; не менее 2 л чистой воды; ничего не со­лить; каждый день — свежие овощи, фрукты и зелень; не смешивать «знаменитую» се­мёрку (варёные картофель, рис, морковь, свёкла, сладкое, мучное, алкоголь) и жир. Совсем не страшно, очень просто и доступно. Физкультура. Хочешь похудеть — нужно попотеть. При занятии спортом процесс похудения идёт значительно быстрее и проще. К тому же, когда худеешь, занимаясь спортом, формируется красивая, подтянутая фигура без растяжек и обвисшей кожи. Отдых. Для оптимального похудения и хорошего самочувствия нужен ежедневный и еженедельный отдых. Спать не менее 8 часов, ведь даже во сне мы тратим калории. Раз в неделю, даже если вы ужасно полюбили спорт, надо отдохнуть от физических нагрузок, чтоб похудение не превращалось в рутину, а было только в ра­дость и удовольствие. Желание. Огромное, непреодолимое желание похудеть и оставаться стройной всегда. Оно должно победить природную лень и все обстоятельства, кото­рые, кажется, постоянно против вас! Всегда будь готов и не останавливайся. Меняется всё вокруг, и мы — тоже, поэтому интересней узнавать что-нибудь новое, пробовать, применять на себе. Не следует ог­раничивать свой выбор когда-то приобретёнными знаниями, постоянно пополняйте свой багаж чем-нибудь новым, полезным и занимательным, так жить веселее!





Как перестать объедаться и научиться питаться правильно

Я — об­жора. Порой наедалась до тошноты, была не в силах остановить себя.

Бывало с вами такое? Расскажу, что помогло мне поменять своё пищевое поведение и худеть, не насилуя свой организм.

Вода. Обычная чистая вода, не менее 2 литров в день. Стакан горячей водички утром натощак помогает проснуться организму, и вы захотите позавтракать. Ведь проблемой полных людей является как раз то, что большинство игнорируют завтрак, а вечером переедают. Завтракать, кстати, нужно не раньше чем через полчаса после «остаканивания». Чтоб приучить себя к водному режиму, поставила на обеденный стол красивый графин с кружками, постоянно на него натыкаясь, само собой, получается выпивать положенное количество воды. Объём еды. Естественно, привыкнув есть много, сразу не перестроишься на порции в 200−250 граммов. Постоянно хочется чего-нибудь пожевать. Надо выбрать продукты, которые безопасны даже при потреблении в больших объёмах: кефир (жирность не более 3%), творог (жирность не более 5%), свежие овощи (капуста, огурцы, помидоры) и зелень, морская капуста (не маринованная и не солёная), хлебцы (цельнозерновые). Не вижу — не хочу. Лучше всего худеть, конечно, когда вокруг нет никаких соблаз­нов, но это практически нереально. Всякие вкусные вредности, позволенные детям и другим домашним, будет разумно положить в укромное, труднодоступное место, по­дальше от самой себя. В холодильнике выделить «свою» полку на уровне глаз, про остальное изобилие продуктового ящика забыть навсегда и не заглядываться на чужие полки. Люблю и уважаю себя. Именно так, ведь любящий и уважающий себя человек не станет запихивать в своё прекрасное тело разные гадости в громадных количествах. Замена и поощрение. Разные вкусные вредности можно заменить полезными вкус­няшками, которыми можно баловать и поощрять себя любимую периодически. Люблю шоколад, ем ежедневно горький (содержание какао — 90%) в первой половине дня не более 20 г, нереально скушать его в большем количестве.

В силу вредного характера, который не выносит жёстких рамок и запретов, особенно в плане еды, ничего себе не запрещаю. Никогда не считала калории и не питалась «по часам», не сидела на диетах и разгрузочных днях — скучно мне. Постоянным является зав­трак из каши (их большое разнообразие) с хлебцами и кефиром; обед — одно блюдо: либо суп, либо второе с салатом (тут много чего можно придумать); дважды в день чай с творогом и хлебцами. А ещё фрукты, свежие овощи, зелень — мои любимые. Можно прекрасно жить, наслаждаясь вкусной, здоровой пищей, не изнуряя свой организм многочисленными запретами!

Что съесть, чтобы похудеть?

От чего точно следует отказаться навсегда, так это соль и сахар. Абсолютно бесполезно-вредные добавки к пище, без которых спокойно можно обходиться!

Соль я с успехом заменила на натуральные приправы и специи, которых превеликое множество. От сахара в чае отказалась, постепенно уменьшая его количество. Когда хочется подсластить что-нибудь из еды, пользуюсь сахарной пудрой.

А что же есть, чтобы худеть?

Крупы. Проще, дешевле и полезней не придумать. Все цельнозерновые крупы содержат клетчатку и богаты витаминами группы В. В моем арсенале — всегда овсяная, греч­невая, перловая, кукурузная, пшённая, рисовая (бурый, чёрный рис). Кисломолочные продукты. Это источник белка — стройматериала нашего организма. Мне нравится кефир, творог, йогурт, простокваша, иногда сметанкой балуюсь. Главное, чтобы жирность у данных продуктов была не больше 4% (сметаны — 12%). Овощи и зелень. Можно их есть сколько душе угодно, безо всякой прибавки в весе, потому что эти продукты богаты неперевариваемой клетчаткой. Это капуста, помидоры, огурцы, кабачки, свёкла, морковь, лук, чеснок, салаты, укроп, петрушка. Рыба, кальмар, яйца, соевое мясо. Продукты, богатые белком, который так необходим нашему организму в любом возрасте. Форель, треска, сёмга, тунец — те виды рыбы, о которых мечтаю искренне, но из-за дороговизны не могу отважиться купить. Поэтому обычно запасаюсь сельдью, скумбрией, горбушей, минтаем да тушкой кальмара. Скумбрия, горбуша и сельдь достаточно жирные, но готовлю в пароварке и ем обязательно с овощами и зеленью. Соевое мясо является продуктом, необходимым в рационе моих единомышленников. Дело в том, что я не ем мяса, совсем. Не всю жизнь, конечно, к решению отказа от мяса пришла сознательно не только из-за морально-этической стороны вопроса, но и почувствовала, что мясо просто не подходит мне. Соевое мясо — растительный продукт, изготовленный из соевой фасоли. Источник белка, низкокалорийный. Можно приготовить всё то, что из обычного мяса. Бобовые (фасоль, горох). Несправедливо недооцененные продукты, богатые клетчаткой и белком, лишь с одним недостатком: излишнее газообразование. Хлебцы. Заменила хлеб на хлебцы. Они бывают разными, и подбирать их следует внимательно, так как не всё, что называется хлебцами, лучше хлеба. Из-за моды на всякие диеты и на якобы здоровый образ жизни производители выпускают несметное количество данных продуктов, и зачастую такого туда накидают, что на выходе получается гораздо вреднее того же хлеба. Я покупаю обычные цельнозерновые, в состав которых входят только цельные зёрна злаковых и круп (пшенично-рисовые, гречнево-ржаные, овсяно-кукурузные). Растительные масла. Нет-нет, жарить не надо! Добавляем в салаты, в умеренном количестве, независимо от количества салата (хоть тазик) заправить можно только маленькой чайной ложечкой. Сегодня остановила свой выбор на подсолнечном, льняном и облепиховом. Ягоды и фрукты. Сейчас уже все вокруг говорят, что фрукты и ягоды следует употреблять по минимуму, так как там сахар. Наверное, это так, но ведь ягоды и фрукты — кладезь витаминов и микроэлементов! Кроме употребления в свежем виде мне нравится готовить из этой прелести желе — полезно, сладенько. Для сладости, так как некоторые ягоды кисленькие, добавляю сахарную пудру, кокосовую стружку, корицу, мёд. Жить становиться вкуснее и вкуснее! Приправы и специи. Как рассказывала выше, ничего не солю, выручают натуральные специи и зелень. Предпочитаю покупать специи и приправы на рынке, а если беру в магазине, то обращаю внимание, чтобы была в упаковке только приправа, без соли и всяких «примесей» типа глютаматов и Е. Чай. Чаепитие — возможность отстраниться от всего, отдохнуть, подумать или взбодриться, что так необходимо на пути к стройной фигуре!

Спорт в помощь

Спорт стал для меня философией. Теперь мне реально в радость позаниматься, страдаю, когда не получается по времени. Помните о «правиле трёх П»: заниматься надо постепенно, правильно, постоянно.

Поначалу нужно заставлять себя работать, тренировка должна быть не менее 30 минут, нужно включать кардионагрузку и силовые упражнения. А потом доводим время тренировки до 60 минут. Из которых 40 минут — кардио, остальное — силовые. Не забываем про разминку и заминку. Мы не гонимся за спортивными рекордами, а избавляемся от лишнего жира, который покрывает наше красивое, стройное тело (кардио), формируем мышечный корсет (силовые). Самыми эффективными по жиросжиганию нагрузками являются те, которые задействуют наибольшее количество мышц: ходьба, бег, плавание, отжимания, прыжки, танцы.

Чтоб приучить себя к спорту, полюбить заниматься, неплохо взять напрокат тренажёр. Реально, доступно, эффективно. А есть и такие девушки, которым проще записаться куда-нибудь (фитнес, аэробика, бассейн), потому что оплата данных услуг является самым веским аргументом для посещения. Есть возможность, но нет сил на то, чтобы бесплатно заниматься собой — вперёд, хороши любые разумные способы для достижения заветного результата! Худеется, когда занимаешься 3−6 раз в неделю, для сохранения результата достаточно 1−3 раз в неделю.

Комментарий диетолога-практика, шеф-повара, технолога общественного питания Марины Бондарович :

— Здравствуйте, дорогая Татьяна! Очень радуюсь, что есть люди с волей к победе и огромным желанием! А вот полностью согласиться с советами, которые вы даете, не могу.

Прокомментирую по пунктам ваши советы по похудению для всех. Итак.

Солить пищу в разумных пределах следует обязательно, даже с учетом того, что сейчас мода на бессолевое и бессахарное питание. Присутствие солей натрия в нашем рационе — необходимость! Равно как и глюкозы.

Что касается круп, то этот вид пищи не рекомендуется при похудении. Я не говорю, что крупы нужно убирать из рациона, но употреблять их стоит в меру.

Далее — кисломолочные продукты. Вот тут соглашаюсь сразу, без них пищеварению будет очень непросто! Только не усердствуйте с обезжиренными продуктами, лучше съесть/выпить молочку с нормальной жирностью, просто в меньшем объеме.

Овощи. Опять-таки: всё нужно в меру! Не все овощи имеют одинаковое количество питательных веществ, не все одинаково полезно воздействуют на организм человека.

А вот бобовые действительно великолепны для работы желудка, и газообразование — это не недостаток, а их работа.

С хлебцами не согласна — все это химическое воздействие на продукт. Очень прошу, не злоупотребляйте ими!

С тем, что вы пишете про воду, тоже согласиться не могу. «Остаканиваться» нельзя! Тем более — горячей водичкой. Скорее всего, это очередная «мода из интернета», буду надеяться, что пройдет. Завтрак организму необходим, и он должен соответствовать вашим физическим нагрузкам.

Отучить себя от больших порций трудно, но необходимо. И никаких перекусов: приучайте организм к культуре питания. То же касается и деток. Вы упоминали, что им можно вкусные вредности — нельзя, иначе придется устранять ошибки питания уже в их поведении. Заменяйте вкусняшки на семейные развлечения — и все будет замечательно!

Что касается поощрений: пусть они будут не в виде еды, а, например, совместным походом в боулинг, кино, поездкой на природу.

В постулатах вашего питания много спорного, но и много хорошего! Главное — это ваше желание и стремление! А все остальное придет!