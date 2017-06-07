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Панда-долгожитель умерла в зоопарке в Китае
08.06.2017 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Большая панда по имени Сусу, которая является одна из старейших в мире, умерла в исследовательском центре в китайском городе Чэнду, сообщил портал
Сусу была долгожителем – текущем году ей исполнилось 34 года, что в переводе на годы жизни людей составляет более 100 лет.
Животное жило в неволе с 1986 года, ее обнаружили раненой в лесу и для оказания помощи отправили в зоопарк Чэнду. Специалисты выходили панду, однако из-за ранения Сусу частично ослепла.
В последние годы здоровье панды оставляло желать лучшего – у нее были зафиксированы симптомы сердечной недостаточности, повысилось давление и ухудшилась работа печени.
Большая панда является исчезающим видом, который находится под особой защитой в Китае. Панда является символом Поднебесной, отправка данных животных в зоопарки различных стран стала традицией, которую часто называют "дипломатией панд".
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В пересчете на человеческие годы большой панде Сусу, живущей в зоопарке, было более ста лет.
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