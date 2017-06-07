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Пришлите нам фото без макияжа и получите прекрасный подарок
LADY.TUT.BY и «
Макияж — это важная часть образа женщины, но сегодня, когда глянцевые издания навязывают нам идеальные шаблоны, очень важно не потерять свою уникальность, естественность и понимание того, что каждая женщина прекрасна. LADY.TUT.BY считает, что женщины не должны подгонять себя под стереотипные представления о красоте, и предлагает прислать в редакцию фотографии без макияжа. Победительницы конкурса получат потрясающие подарки от «Зеленой аптеки» — наборы качественной, дорогой, натуральной косметики.
Загружайте свои фотографии без косметики и ретуши в специальную форму с 12 по 16 июня (крайний срок -18.00). Форма появится на странице LADY.TUT.BY 12 июня. Выглядеть она будет так — зелёное окошко слева от блока новостей:
Первое, второе и третье места достанутся тем участницам, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков.
Как проголосовать?
Чтобы проголосовать за понравившуюся фотографию, необходимо
Внимание! Фотография должна быть сделана специально для конкурса. Редакция оставляет за собой право не публиковать снимки без объяснения причины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый конкурс с роскошными подарками на LADY.TUT.BY!
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