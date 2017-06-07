Пришлите нам фото без макияжа и получите прекрасный подарок

LADY.TUT.BY и « Зеленая аптека » запускают новый фотоконкурс «Без маски», чтобы показать женщинам их красоту без декоративной косметики.





Макияж — это важная часть образа женщины, но сегодня, когда глянцевые издания навязывают нам идеальные шаблоны, очень важно не потерять свою уникальность, естественность и понимание того, что каждая женщина прекрасна. LADY.TUT.BY считает, что женщины не должны подгонять себя под стереотипные представления о красоте, и предлагает прислать в редакцию фотографии без макияжа. Победительницы конкурса получат потрясающие подарки от «Зеленой аптеки» — наборы качественной, дорогой, натуральной косметики.



Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

Загружайте свои фотографии без косметики и ретуши в специальную форму с 12 по 16 июня (крайний срок -18.00). Форма появится на странице LADY.TUT.BY 12 июня. Выглядеть она будет так — зелёное окошко слева от блока новостей:





Голосование стартует 17 июня — 8.00 и продлится до 18 июня — 23.59. Результаты конкурса будут опубликованы на LADY.TUT.BY 26 июня.

Первое, второе и третье места достанутся тем участницам, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков.

Как проголосовать?

Чтобы проголосовать за понравившуюся фотографию, необходимо

быть зарегистрированным на TUT.BY (иметь почтовый ящик) проверить, выполнен ли вход в систему кликнуть на фото участницы и нажать «Голосовать»

Внимание! Фотография должна быть сделана специально для конкурса. Редакция оставляет за собой право не публиковать снимки без объяснения причины.

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