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Пришлите нам фото без макияжа и получите прекрасный подарок

08.06.2017 09:01 — Разное | Tut.by  
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LADY.TUT.BY и «Зеленая аптека» запускают новый фотоконкурс «Без маски», чтобы показать женщинам их красоту без декоративной косметики.


Макияж — это важная часть образа женщины, но сегодня, когда глянцевые издания навязывают нам идеальные шаблоны, очень важно не потерять свою уникальность, естественность и понимание того, что каждая женщина прекрасна. LADY.TUT.BY считает, что женщины не должны подгонять себя под стереотипные представления о красоте, и предлагает прислать в редакцию фотографии без макияжа. Победительницы конкурса получат потрясающие подарки от «Зеленой аптеки» — наборы качественной, дорогой, натуральной косметики.


Фото: Юлия Волчёк, TUT.BY

Загружайте свои фотографии без косметики и ретуши в специальную форму с 12 по 16 июня (крайний срок -18.00). Форма появится на странице LADY.TUT.BY 12 июня. Выглядеть она будет так — зелёное окошко слева от блока новостей:



Голосование стартует 17 июня — 8.00 и продлится до 18 июня — 23.59. Результаты конкурса будут опубликованы на LADY.TUT.BY 26 июня.

Первое, второе и третье места достанутся тем участницам, чьи фотографии наберут наибольшее количество лайков.

Как проголосовать?

Чтобы проголосовать за понравившуюся фотографию, необходимо

  1. быть зарегистрированным на TUT.BY (иметь почтовый ящик)
  2. проверить, выполнен ли вход в систему
  3. кликнуть на фото участницы и нажать «Голосовать»

Внимание! Фотография должна быть сделана специально для конкурса. Редакция оставляет за собой право не публиковать снимки без объяснения причины.

Партнер проекта:


Система предназначена для ухода за любым типом кожи. Значительно улучшает состояние жирной и проблемной кожи в постакне-период, сглаживает рубцы, оставшиеся после угрей, бережно обновляет и увлажняет сухую кожу, обеспечивает тонизирующий эффект усталой коже.

 
Теги: Новости
 
 
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