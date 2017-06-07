— Cейчас модно не ходить на балет, а балетом заниматься, — рассказывает соучредитель школы балета для взрослых Екатерина Ващенко.

В Минске таких школ несколько: прийти туда может человек любого возраста и комплекции, но чаще всего на занятия записываются женщины от 25 до 40 лет. Какая мотивациях у тех, кто часами работает у балетного станка, зная, что не выйдет на большую сцену? И как происходит превращение «обычной женщины» в балерину? Мы заглянули в студию балета для взрослых и всё узнали:

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Стереотипы о том, как должна выглядеть балетная школа, исчезают сразу: никакого нафталина — всё современное. Уютный зал с большими окнами и гамаками, ресепшн и ширма, за которой переодеваются балерины.





«Многие отнеслись к балету для взрослых скептически»

Кажется, что балет — мечта детства, незавершённый гештальт. Но, как выяснилось, это не всегда так.

Екатерина Середа — главный инженер-программист, 28 лет, рассказывает, что решение заняться балетом муж воспринял неоднозначно:





— Однажды пришла с работы и говорю мужу: «Я хочу пойти на балет». Он очень сильно удивился, переспрашивал несколько раз. Мол, что это такое, зачем мне это?

Екатерина признается: новое увлечение мужу всё же пришлось принять всерьёз — ведь изменения к лучшему заметны всем. Другая проблема: отсутствие уверенности в том, что все получится:





— Многие отнеслись скептически к моему занятию, потому что, как это: в таком возрасте — и балет? — делится Анастасия Гончарова, искусствовед, 23 года. — Но позже люди, которые вообще в меня не верили, cказали, что я молодец!

Занятие начинается. Балерины растягиваются, причем, делают это под современную ритмичную музыку. И только потом преподаватель включает классику — девушки сразу становятся серьёзными и сосредоточенными.





Замечаю, что на их лицах выступает пот. А со стороны кажется, что не происходит ничего сложного: никто не мотает километры на беговой дорожке, все плавно и неспешно, как в замедленной съемке. Тем не менее, слышно, как капли пота падают на пол.





— Для кого-то балет — это страсть, для кого-то — новый вид фитнеса. Очень не люблю применять это слово к балетным классам, но все же это так. Потому что балетные занятия — это большая физическая нагрузка. Здесь не просто девочки стоят у станка и машут ножками-ручками. Это очень сложно, ты весь в поту в середине занятия, — подтверждает Екатерина Ващенко, — И всё-таки это больше, чем фитнес. Особая культура, эстетика во всем. Девушки, которые приходят в класс, даже выглядят особенно: занимаются без украшений, волосы собраны, на ногах — пуанты. Потому что нужно соответствовать идеалу, к которому стремишься — настоящим балеринам.





«Изящно поднять упавшие ключи в третьем пор де бра»

Кажется, что мы подглядываем за каким-то очень интимным процессом. Он похож на саундчек рок-музыкантов перед выступлением. Когда подтягиваются струны на грифе, настраивается микрофон и барабаны. С той лишь разницей, что самого концерта не будет… Все останется в балетном зале — не будет аплодисментов и цветов от поклонников.









Зачем это все, если нет перспективы выйти на большую сцену?

— Например, девушка может изящно поднять упавшие ключи в третьем пор де бра, если она будет стоять во второй позиции. Или я вот, когда руки заняты, свет включаю ногой! — смеётся преподаватель студии Яна Янукович.

— А я знаете какую ситуацию смоделировала? — делится Анастасия Гончарова. — Может, она покажется девочковой совсем: когда буду выходить замуж, мне эти занятия очень сильно пригодятся. Я смогу показать что-то большее, чем просто танец жениха и невесты.

— Знают ли на работе о вашем увлечении? — спрашиваю у Валерии Герман, тестировщика программного обеспечения 25 лет:





— Да, я могу много есть за обедом и мотивировать это тем, что у меня танцы и мне нужно много энергии! (Смеется)

Тренер подтверждает:

— Я против диет, когда есть такие серьёзные физические нагрузки.









А Валерия Герман вспоминает случай, когда занятиям не помешали даже технические неполадки:

— Однажды мы пришли на танцы, а тут не было света. Я зашла в зал, а там — зажжённые свечи! Мы занимались в темноте, зимой, при свечах. Это было так необычно!..

— А музыка?

— А музыку наш преподаватель ставил с телефона.

Такое погружение в танец, по словам девушек, делает их чуточку счастливее. И они знают: день, в котором есть занятия по балету, прожит не зря!





«Это не женственно — тягать железки»

За время занятия балерины успевают проверить на прочность каждый сантиметр станка, делая упражнения на растяжку. Каждую подбадривает преподаватель Яна — самая молодая девушка в группе. Улыбается, помогает «дотянуть» ножку.

Наверное, это и отличает студию для взрослых балерин от «взаправдашнего» балета — здесь работают ради удовольствия.





— Балет намного приятнее, чем спортзал. Это не женственно — тягать железки. Лучше прийти в балетную школу — подтянуть и укрепить свое тело, — говорит Яна Янукович.





— Трудно ли в 40 лет заниматься балетом?

— Если есть хорошие данные, тело податливое, всё возможно. Конечно, сложнее, чем в шесть лет, когда кости мягкие. Но зато взрослые лучше, чем дети, запоминают, что нужно делать.

Занятие закончилось. Это час разминки, растягиваний, прыжков и отрабатывания позиций — совсем не то, что мы видим на сцене Большого театра оперы и балета. Это не спектакль, и роль королевы лебедей на себя так никто и не примерил. Скорее, это своего рода медитация. И возможность расширить способности своего тела.

— Какие три совета вы бы дали девушкам которые хотят пойти на балет? — спрашиваю у Екатерины Середы:

— Первый совет: попробуйте — это очень интересно! Второй совет: не останавливайтесь после первого месяца занятий, этот рубеж надо пройти. Третий совет: верьте в себя!





Чего не хватает нашим балеринам? Только мужчин, которые разделят их увлечение. Они готовы принять в группу парней, чтобы разучить новые элементы, парные фигуры и поддержки, но желающих пока нет. Если вы тот самый смелый мужчина, который не боится признаться в своей любви к балету, напишите нам по адресу lina@tutby.com