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Британские СМИ: почему падает цена на нефть?

08.06.2017 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Британские СМИ: почему падает цена на нефть?

Разрыв дипломатических и транспортных связей Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран Персидского залива с Катаром может повлиять на соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК.

Газета Times пишет о падении цен на нефть после неожиданного известия о том, что запасы этого ископаемого топлива в США превысили ожидаемый уровень, сообщает русская служба ВВС.

В итоге накануне нефть подешевела на 4%.

Цена за нефтяные фьючерсы в США понизилась до 46,12 долларов за баррель - это самый низкий уровень почти за месяц - после сообщения независимого Агентства по энергетической информации США (EIA) о том, что товарные запасы нефти в стране увеличились на 3,3 млн баррелей за неделю и достигли 513,2 млн баррелей.

Кроме того, аналитики указывают, что разрыв дипломатических и транспортных связей Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран Персидского залива с Катаром может повлиять на соглашение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК.

Согласно условиям соглашения, которое было продлено в конце марта, страны ОПЕК пообещали сократить добычу нефти на 1,8 млн баррелей в день, чтобы помешать снижению цены на топливо. Катар, будучи далеко не главным игроком на рынке, также согласился сократить свою добычу.

Между тем, в докладе EIA говорится, что добыча нефти в США может достигнуть рекордных 10 млн баррелей в день в 2018 году за счет увеличения добычи сланцевой нефти, особенно в Техасе. Это поможет снизить среднегодовую цену за нефть до 56 долларов за баррель в следующем году, что на доллар меньше предыдущего прогноза американского агентства.

 
 
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Разрыв дипломатических и транспортных связей Саудовской Аравии, ОАЭ и других стран Персидского залива с Катаром может повлиять на соглашение о сокращении добычи...

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