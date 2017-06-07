Китайская Chery представила новое поколение турбомоторов с непосредственным впрыском

Китайский производитель анонсировал линейку бензиновых турбодвигателей нового семейства Acteco, разработанного при участии компаний Bosch и Valeo.





Новые моторы, оснащенные турбонагнетателем и непосредственным впрыском, получили алюминиевые блок и головку блока цилиндров и, как уверяют представители Chery, располагают самым высоким среди китайских двигателей термическим КПД, равным 37,1%.





Новое семейство двигателей Chery включает четырехцилиндровый 1,6-литровый агрегат TGDI с двумя вариантами форсировки (190 лошадиных сил и 275 Нм крутящего момента и 218 сил/320 Нм тяги) и «тройку» TGDI объемом 1,2 л, развивающую 150 «лошадок». Позже в гамме должен появиться турбомотор объемом 1 л.





Производство новых двигателей Chery развернет в следующем году, а первой моделью, под капотом которой окажутся новые агрегаты, станет перспективный среднегабаритный кроссовер марки — пока он известен под кодовым обозначением M31T.