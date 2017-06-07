Больше 8 лет назад два друга — Александр и Вадим, решили организовать свой бизнес — пассажирские перевозки. Без опыта, денег и связей — лишь амбициозные планы. В рубрике «Свое дело» два ипэшника рассказали AUTO.TUT.BY о том, как они начинали работать, почему не возят «шашлычников», а также, что могут позволить себе на заработанные деньги.





— Пассажирские перевозки — сезонная работа. Начинается с апреля и заканчивается в ноябре. А лето — самая горячая для нас пора. Заказов сейчас очень много, разрываемся, но не хочется никому отказывать, это же наш заработок, — пояснил Александр.

Все началось у ребят все в конце двухтысячных — ребятам тогда не было и 25-ти лет. За плечами учеба в вузе (Александр — экономист, Вадим — юрист) и небольшой опыт работы в частных фирмах.





— Случайно пришли к пассажирским перевозкам. Я тогда работал в отделе логистики в рекламном агентстве и как-то надо было перевозить делегацию. Для этого наняли перевозчика. Это был очень пунктуальный перевозчик — приезжал вовремя на чистой машине. Две недели я наблюдал за его работой, как он общается с пассажирами, и все задавал разные уточняющие вопросы. Тогда у меня и зародилась идея — самому возить людей. Предложил Вадиму (он кстати, уже имел регистрацию ИП) и он поддержал, — рассказывает Александр.

Самое тяжелое тогда для Александра было решиться оторваться с «насиженного» места, получить запись в трудовую книжку об увольнении и уйти, по сути, в никуда — ведь неизвестно, пойдет ли свой бизнес…



Александр

Для любого дела необходим стартовый капитал, а денег у парней было очень мало, лишь небольшая сумма, которую удалось отложить с зарплаты.

— Мы тогда еще не имели своих семей и детей, поэтому отговорить нас могли только родители. Но они не стали этого делать, наоборот, поддержали и даже пообещали добавить денег на покупку первой машины.



Вадим

— Тогда этот бизнес находился в «зачаточном» состоянии — частными пассажирскими перевозками занимались в Минске несколько человек-нелегалов, — подключился к разговору Вадим. — У большинства из них было 1−2 старых микроавтобусов-«корчей». На их машины было страшно смотреть, а уж представить, как эта машина поедет в Германию или Голландию — вообще невозможно! Поэтому мы решили, что купим хорошие машины, пусть не новые, но в нормальном состоянии и будем ездить на них не только по Беларуси, но и по международным направлениям.





Но оказалось, что до покупки первой машины еще очень далеко: сначала Александру надо было зарегистрировать ИП, а потом партнеры должны были пройти несколько специальных курсов и оформиться в Транспортной инспекции, получить лицензию на пассажирские перевозки.

— Посоветоваться, как и что делать, в какой последовательности, было не у кого. Пришлось до всего доходить самим. На курсах давали информацию наверное еще 60-ых годов, когда дальнобойщики ездили на тягачах без кондиционеров. В Транспортной инспекции нас не собирались консультировать подробно, в лучшем случае, ответят на один-два вопроса и все. Кстати, это есть и сейчас. А ошибиться очень страшно — могут такой штраф влепить, что придется почку продавать, — говорит Вадим.

— Сколько порогов мы пообивали, ноги стоптали, но зато такие знания получили, что теперь сами кого хочешь проконсультируем, — рассмеялся Александр.





Первые шаги, а точнее — пробеги, молодые бизнесмены делали на 10-летнем Volkswagen T4 Caravelle. Машину парням пригнали из Германии, обошлась она им 12 тысяч долларов. Новую машину ребята позволить себе тогда не могли, «и на эту деньги наскребали».

— Сразу никаких заказов не пошло, хотя мы надеялись, что так оно и будет, — махнул рукой Александр. — Давали объявления в газеты, визитки в загсе и туркомпаниях раскладывали. Откликов было мало. Знакомым предлагали даже бесплатно покатать какую-нибудь свадьбу, просто для того, чтобы поездить и показать себя.

Поначалу бизнесменам казалось, что идея не выгорит и надо закрываться. Но благодаря настойчивости ипэшники постепенно наработали базу своих клиентов, некоторые из них обращались к ребятам неоднократно, а также, рекомендовали свои знакомым. Постепенно дело заладилось и ребята смогли купить еще две машины — на этот раз двухлетние Volkswagen T5 с пробегом 15 тысяч километров.

— Как-то одна организация объявила тендер среди пассажирских перевозчиков. Всем нужно было предъявить свои машины. Мы пригнали свои новые красивые машины. несмотря на то, что мы стояли где-то сбоку, нас заметили и выбрали, это была наша победа!

Публикация от Прокат микроавтобусов в Минске (@luxtrans.by) Июн 6 2017 в 11:57 PDT

Тогда партнеры приняли для себя важное решение — надо пополнять автопарк только новыми машинами. Пусть они будут стоить дороже, но спрос на них будет больше. Еще через пару лет Александр и Вадим купили несколько микроавтобусов, среди которых были 15-местные, а это значит, что появилась возможность возить пассажиров за границу.

— По нашим законам, чтобы выполнять международные рейсы нужен автобус 15 мест. Хотя это требование непонятное для нас. Во всем мире перевозчики могут везти пассажира хоть на двухместном купе.





Сейчас компаньоны с удовольствием хвастаются, что за 8 лет деятельности они наработали большую базу заказчиков, которые хотят работать именно с ними. Среди них есть частные лица, организации — белорусы и иностранцы. Ипэшники объездили практически все страны Европы, бывали в России, Казахстане и даже Афганистане.

— Росли не только мы, менялись и наши заказчики — они становились более требовательными и этим они даже приучали нас к порядку. Поэтому мы всегда придерживались той позиции, что надо быть пунктуальными, приезжать вовремя и на чистой машине, самим выглядеть безупречно — никаких джинсов и маек, только классические брюки, рубашка с галстуком.





Предприниматели вспомнили случай, который был два года назад: во время визита в Беларусь председателя КНР Си Цзиньпина они доставляли делегацию в дом правительства, и надо было приехать четко к обозначенному времени, не раньше и не позже!

— Выехали мы заранее, а потом видим, что пробок нет и приедем мы раньше запланированного, чего допустить нельзя. Поэтому пришлось пару лишних кружочков сделать по городу, чтобы приехать как надо.

Но кого бы не везли на своих авто Александр и Вадим у них есть определенные правила — в машинах нельзя курить, а употреблять спиртные напитки только с их разрешения.

— Конечно люди так и норовят эти правила нарушить. В основном, то касается наших граждан, иностранцы такого себе не позволяют. По этой причине мы не возим «шашлычные» компании.





Перевозчики не любят иметь дело и с компаниями, которые надо отвозить в увеселительные заведения, а потом забирать оттуда.

— Отвозишь туда людей трезвых, адекватных, а спустя несколько часов забираешь абсолютно другую компанию — спиртное делает свое дело. Несколько раз сталкивались с тем, что пассажиры начинают себя вести ужасно: орут, высовываются из окон, залазят с ногами на сиденья, кому-то станет плохо и они могут испортить салон, — говорит Вадим. — Поэтому в каждой машине у нас установлены видеокамеры, фиксирующие все, что происходит в салоне. Так проще будет доказать заказчику, что салон кто-то из пассажиров испортил и, например, нужна химчистка.

Несколько раз перевозчикам приходилось прерывать поездку и разбираться с пассажирами.

— При таком хамском отношении мы включаем методы из 90-ых: сурово разговариваем и предупреждаем о последствиях. В самых запущенных случаях вызываем милицию.





Из-за опасений, что машину могут испортить, предприниматели сдают авто в аренду только с водителем. Хотя половина заказчиков просят только одну машину. Перевозчики отказывают, несмотря на то, что теряют деньги.

— К сожалению, у наших людей такой менталитет, что они если заплатили деньги за услугу, то хотят ее не только отбить, но еще и навариться. А вдруг мы сдадим авто без водителя, а у нас снимут какую-то деталь стоимостью 1000 евро и ничего не докажешь потом.





Сейчас Александр и Вадим возят пассажиров на своих автобусах, а также арендуемых — по договору с частными лицами. Парк машин большой, все заказы ипэшники обслужить не в силах, поэтому приходится привлекать сторонних водителей.

— У нас есть круг водителей, которых мы нанимаем. Знаем, что они не подведут при выполнении заказа. Но все равно нервничаем, когда сторонний человек везет наших пассажиров. Поэтому самые ответственные заказы, например, с иностранными делегациями, мы выполняем сами. Наше правило: хочешь, чтобы дело было сделано хорошо — сделай его сам.

​Но есть в работе перевозчиков моменты, с которыми они справиться самостоятельно не в силах. В первую очередь это касается деятельности их коллег-нелегалов, которых сейчас очень много.

— Они демпингуют цены, заказчики клюют на низкую стоимость услуги, а потом от этого страдают. Нелегалы в основном продолжают работать на «корчах». Станет такая машина посреди дороги и пассажира не довезет. А к ответственности его не привлечешь и деньги за перевозку не вернешь.





Александр и Вадим мечтают пополнить свой автопарк двумя большими новыми автобусами, чтобы можно было возить группы пассажиров по Европе. Но и тут не все так просто.

— Все это мы пока обдумываем. Надеемся, что в ближайшие годы экономическая ситуация в стране станет хоть немного лучше и работать будет проще…