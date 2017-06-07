Всемирный день океанов: как ураганы Атлантики влияют на наш климат

Во Всемирный день океанов собеседником Sputnik стал известный яхтенный капитан, один из немногих русскоговорящих инструкторов высшей категории Британской Королевской яхтенной ассоциации Александр Гуськов, который как раз сейчас находится на одном из островов в Атлантическом океане и практически является свидетелем формирования погоды, которая через какое-то время дойдет и до Беларуси.

"Сезон ураганов в Атлантике начинается первого июня, и официально заканчивается первого декабря. Пик сезона ураганов обычно приходится на период с середины августа и до начала ноября. К примеру, ураган Катрина, смывший половину Америки, был в конце сентября. Синоптики выдают вероятностную характеристику количества ураганов, фактически говоря о солнечной активности", — рассказал Гуськов.

Собеседник Sputnik также рассказал, о чем стоит помнить любителям яхтинга, особенно новичкам, чтобы не попасть в беду в случае шторма или урагана.

"Я бы посоветовал с максимальной серьезностью бы отнестись к получению и анализу прогнозов погоды. Большинство начинающих яхтсменов делают принципиальную ошибку, анализируя прогноз погоды по интернет-сайтам, на которых наиболее красивая графика. Надо понимать, что методов расчета прогноза погоды в мире существует масса, и не все они достаточно хороши. Поэтому стоит ориентироваться исключительно на официальные источники прогнозов прогнозы", — отметил Гуськов.

Бытует заблуждение, что синоптики могут чуть ли не с идеальной точностью рассчитать погоду на любое число дней для любой точки планеты, отметил собеседник. Так вот, это принципиальное заблуждение — прогноз погоды для конкретного места, например Минска или Мурманска, больше чем на сутки носит весьма приблизительный характер, а прогноз больше чем на 3 дня — это слишком грубый ориентир, больше похожий на игру в угадайку, чем на прогноз. В то же время вероятностные прогнозы оправдываются чаще.

Так что, если мировое метеорологическое сообщество прогнозирует на это лето увеличение числа ураганов в Атлантике, то это означает, что и нам стоит прикупить себе новые резиновые сапоги, пока их еще не раскупили другие, более осведомленные товарищи.

Беседу об ураганах Атлантике и их влиянии на наш климат слушайте на радио Sputnik Беларусь.